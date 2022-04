Simpatizantes de distintas agrupaciones del “albo” comenzaron a movilizarse para pedir que la actual dirigencia -tiene mandato vencido- se vaya del club. Insisten que el gobierno intervenga al Deportivo Mandiyú y que se pueda llamar a una asamblea en la que puedan participar todos los socios.

Hinchas autoconvocados de Mandiyú empezaron a organizarse con el solo objetivo de exigir la renuncia de la comisión directiva que sigue conduciendo al club “algodonero”, a pesar de tener mandato vencido y que, además, Personería Jurídica anuló por distintas irregularidades la convocatoria a Asamblea General en seis ocasiones.

Juan Ramón Pruyas, uno de los hinchas movilizando, comentó que la gente de Mandiyú “dijo basta” por “todo lo que viene pasando hace varios años en el club”.

“Nos juntamos referentes de todos los grupos y de los barrios para formar un grupo importante de hinchas con el objetivo de sacar a esta dirigencia. Uno de los motivos que surgió el cansancio de los hinchas es porque la comisión directiva tiene mandato vencido y otras tantas irregularidades que vienen ocurriendo hace varios años”, expuso Pruyas.

Aclaró que la gente que viene es parte de movilización no tiene bandera ni interés políticos dentro ni fuera del club. “Nuestro único objetivo es sacar a esta dirigencia”, reiteró aclarando que los hinchas autoconvocados aspiran para que se elija una comisión directiva elegida legalmente por los socios. Pruyas comentó que Mandiyú no cuenta con sede social y, por lo tanto, no pueden asociarse. Agregó que en su caso particular es socio desde el 2015 pero que, desde entonces, le prohíben pagar la cuota societaria.

En su momento formaron un grupo de hinchas con la intención de colaborar con las inferiores pero que desde la dirigencia le “cerraron las puertas” y, por lo tanto, no pudieron ayudar a los integrantes de las divisiones menores del elenco albo. “Hoy el club, prácticamente, no tiene inferiores cuando uno de los objetivos de los equipos es sacar a los chicos de la calle. Lamentablemente muchos jugadores tuvieron que irse a otro equipo”, señaló y denunció que los dirigentes Martín Soto, Gonzalo Saravia y Carlos Dacunda “no aparecen”, y recordó que la gota que rebalsó al vaso fue el papelón en el torneo Provincial, competencia en la que Mandiyú quedo eliminado en los cuartos de final por la mala inclusión de dos jugadores. “Si esta gente no renuncia, lo único que nos queda es que el club sea intervenido, que por cierto legalmente ya está en condiciones que eso ocurra. Pero ahora está en manos del Gobierno tomar esa decisión, y no hay que olvidarse que Mandiyú es el club más popular de la provincia y, lamentablemente, se encuentra a la deriva”, manifestó.

Aseguró que “todos los hinchas de Mandiyú somos fanáticos y siempre pensamos en positivo, por lo tanto tenemos la fe que esto va a cambiar. Ya llevamos muchos años de sequía en la parte dirigencial. Tengo fe que va a venir una comisión que va a hacer las cosas bien”, concluyó.

