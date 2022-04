“Hayya Hayya”, la canción del Mundial Qatar 2022: la FIFA la presentó antes del sorteo. A solo horas del sorteo de grupos que definirá el trayecto final hacia la próxima Copa del Mundo, la FIFA y el comité organizativo de Qatar 2022 presentaron “Hayya Hayya” (Mejor Juntos, en español), la primera canción de la banda sonora del Mundial que se jugará a fin de año.

El video tiene un condimento argentino. Diego Maradona festejando su segundo gol ante Bélgica durante el Mundial 1986 es el primer jugador que aparece en el video. Le sigue una secuencia de breves apariciones de estrellas del fútbol, entre las que no aparece Leonel Messi.

El camerunés Roger Milla, el portugués Cristiano Ronaldo, el francés Zinedine Zidane, el uruguayo Edison Cavani y el brasileño Neymar son algunos de los que tienen tramos fugaces.

La primera de varias canciones del Mundial

Es la primera vez que la banda sonora de la competición se compone de varias canciones. La estadounidense Trinidad Cardona, el nigeriano Davido y la catarí Aisha son los intérpretes de este tema, que amenizará el sorteo que se llevará a cabo de Doha.

La canción es la primera de varias que sonarán a lo largo de los próximos meses, conforme se acerca la fecha del partido inaugural del torneo, el 21 de noviembre de 2022.

El mensaje de este primer tema es “simbolizar cómo la música y el fútbol pueden tender puentes en el mundo“, según definió Kay Madati, director de la división comercial de la Copa.

“El sencillo con influencias de R&B y reggae marca idealmente el ritmo de una fiesta futbolística como la que viviremos a finales de año”, explicó la FIFA a través de un comunicado en el que presentó su nueva estrategia musical, que prevé varios tracks.

Hayya Hayya (Better Together) is the first single of the multi-song #FIFAWorldCup Qatar 2022™ Official Soundtrack 🎶

— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) April 1, 2022