“Confío en el equipo, la forma de juego y en mis compañeros”, resumió Fabián Ramírez Barrios. Luego de la importante victoria conseguida ante La Unión de Formosa que le permitió recuperarse a San Martín, el correntino hizo su análisis del presente del “santo” en el cierre de la Fase Regular.

En el duelo ante La Unión a San Martín le volvió a cortar meterse en partido, y el rival tomó el protagonismo, sobre ese aspecto se refirió el jugador correntino, “contento por la victoria por que veníamos de varios partidos sin poder ganar, y se está repitiendo eso de comenzar los partidos no de una buena manera, no encontrando el camino o tal vez faltando un poco de intensidad, pero pudimos revertir rápidamente eso y ponernos en partidos, sacamos una diferencia, y es la primera vez que mantenemos esa diferencia en todo el partido, con buenas defensas y buenos ataques, así que ojala que se pueda repetir eso en lo que queda de la temporada, y hacer las cosas bien del minuto cero”.

En los juegos anteriores el “rojinegro” siempre tuvo que correr de atrás tratando de revertir los partidos, por ello Ramírez Barrios afirmó, “tenemos que mejorar en ese aspecto, desde el minuto cero ya comenzar intensos en defensa y en ataque tratar de marcar el ritmo, y manejar nosotros el partido, y ser intensos durante los 40 minutos, somos un equipo que no nos sobra nada, y tenemos que afianzar el juego de cada uno y aportar siempre todos un poco, sin importar el rubro que sea, tenemos que aportar, así tenemos que hacer las cosas todos juntos para tirar para adelante”.

Con respecto al valor que toman estos últimos juegos en la previa a conocer los cruces de reclasificación, el ala pivote correntino comentó, “estamos a dos partidos de la etapa más linda que tiene el campeonato, hemos hecho un gran sacrificio durante todo el año, fuimos el único equipo que hasta ahora no se había reforzado, ahora vino Pedro Ianguas que nos va a dar una mano muy grande, y ojala que pueda tener unos buenos números y que ayude al equipo, y que se sienta cómodo sobre todo, pero necesitamos ponernos el chip de playoffs por que va a ser algo muy parejo muy competitivo, y necesitamos estamos al 100 % todos”.

En cuanto a cómo se encuentra físicamente en este momento de la temporada, Ramírez Barrios comentó, “yo me siento bien, a principio de año por ahí me costó un poco por la lesión en el hombro, después con la bronquitis fue todo muy seguido y me saco de las canchas mucho tiempo, me saco ritmo también, me costó encontrar de vuelta mi juego, la intensidad que manejas, y bueno yo me siento hoy en día mejor estos con muchas ganas, con mucha ilusión, me siento cómodo y estoy tratando de siempre hacer mi juego y aportarle cosas al equipo”. Pensando en lo colectivo, el correntino afirmó que “somos unos de los equipos que mejor juega como equipo, con una buena filosofía, siempre encontrando al jugador con tiempo y espacio para tomar los lanzamientos, siempre todos tocamos la pelota, hacemos que el defensor rival siempre este atrás de la pelota en la defensa, lo hemos demostrado en el campeonato, por ahí no fuimos tan contundentes que era la manera que nos iba a llevar a estar más arriba pero eso lo podemos lograr ahora teniendo intensidad tanto en defensa como en ataque durante los 40 minutos sabiendo que no nos sobra nada y poder entregar todo lo que es la parte de la filosofía y el juego que nosotros siempre hacemos y tratar de manejar el ritmo”.

“Confío ciegamente en el equipo, en la filosofía, en la forma de juego y en mis compañeros, en el día a día, en el trabajo que se viene haciendo durante toda la temporada, cada día me siento cómodo y eso me genera una alegría y es algo muy bueno para realizar mi trabajo de la mejor manera, sabiendo que tengo la confianza y el respaldo de mis compañeros y así también mi confianza para ellos, que lo vengo demostrando en toda la temporada, así que creo que somos un equipo que si mantenemos la concentración durante los 40 minutos y tratamos de siempre hacer nuestro juego, y teniendo una defensa intensa creo que vamos a ser un dolor de cabeza para todos los equipos y vamos a estar peleando cosas importantes”.

En cuanto a los dos juegos que le restan para cerrar la Fase Regular, y a que puesto tienen como meta alcanzar, Ramírez Barrios comentó, “nosotros la verdad no hacemos tantos números, lo que queremos hacer es seguir creciendo en nuestro juego, tratar de ir jugando bien al básquet, plasmando lo que venimos trabajando y entrenando durante la semana, y tenemos dos rivales importantes que también se juegan cosas igual que nosotros, así que tenemos que ir a jugar con ese respeto y ambición se merecen esos rivales, nosotros vamos a ir a buscar esos juegos para posicionarnos mejor, pero en los playoffs tanto la posición no importa, si queres ganar cosas importantes tenes que ganar tanto de visitante como de local”.

Después Del Juego