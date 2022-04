Tras inaugurar y anunciar más escuelas para Corrientes, los gremios docentes, estatales y estudiantes plantearon sus demandas educativas el ministro Jaime Perczyk.

Durante su visita a la ciudad de Corrientes, este viernes 1 de abril el ministro de Educación de la Nación, se reunió con sindicatos, centrales gremiales, organizaciones estudiantiles y sociales quienes detallaron las falencias del sistema educativo provincial y solicitaron ampliación de programas de inclusión educativa para la Provincia.

El ministro nacional escuchó los planteos que realizaron los gremios docentes SUTECO, ACDP, SADOP; docentes y no docentes de la UNNE; los estatales provinciales de ATE y CTA; organizaciones estudiantiles secundarias y universitarias; asociaciones civiles. Los sindicatos docentes detallaron el incumplimiento de las pautas salariales acordadas en Paritaria Nacional; los problemas recientes de cierre de aulas por deserción escolar en varias ciudades; despidos de profesores y reducción de horas cátedras; fusión de escuelas de distintos niveles por falta de aulas y de edificios escolares. En ese punto plantearon la recuperación del edificio y de la misión socioeducativa, con jornada extendida, de la Escuela Hogar Juan Domingo Perón de nuestra capital.

Los gremios docentes manifestaron su preocupación por los altos niveles de deserción escolar por problemas socioeconómicos de las familias. Pidieron la intervención de Educación de la Nación para implementar un programa de re escolarización en Corrientes, ampliación del Programa FINES y de otras herramientas de finalización educativa para adultos; así como la implementación de jornadas extendidas en escuelas; formación docente gratuita, continúa y en servicio para docentes.

Los gremios de empleados públicos remarcaron las malas condiciones edilicias de las escuelas públicas y que hace más de 10 años no se nombran porteros, administrativos, auxiliares educativos. Insistieron en la demanda de implementación de la Ley Provincial de Paritaria para el sector, a pesar que existe una ley provincial de Convenio Colectivo aprobada hace 10 años que no se instrumenta.

Los docentes y no docentes Universitarios remarcaron los problemas edificios, falta de espacios físicos, déficit de insumos técnicos y tecnológicos en las unidades académicas de la UNNE. Denunciaron problemas normativos, falta de Concursos Docentes; falta de becas y distribución irregular de becas universitarias, planes de estudios sin aprobación de la CONEAU.

Los estudiantes demandaron la implantación de la ley de centros de estudiantes, programas pedagogía con perspectiva de DDHH y de Género; participación del estudiantado en el diseño de programas de estudio, más becas estudiantiles acordes a los indicadores socioeconómicos de exclusión que padece Corrientes.

“Creemos en las Paritarias y en más y mejores escuelas inclusivas”

Luego de escuchar a los sindicatos y las organizaciones estudiantiles, el ministro Jaime Perczyk se comprometió a “trabajar para intervenir y resolver muchos de los problemas planteados aquí”. También planteó la posibilidad de gestionar un espacio de diálogo con autoridades provinciales y destacó que “creemos en las Paritarias y creo que se debe cumplir en Corrientes. Creemos en más y mejores escuelas, en más inclusión educativa, que los estudiantes puedan organizarse y participar”, definió.

Destacó la inversión del Ministerio de Educación de la Nación en Corrientes y repasó el financiamiento de “cuatro escuelas técnicas nuevas, Jardines de Infantes, de escuelas secundarias y en programas de recuperación edilicia de escuelas en Corrientes”. Así como la inversión en “materiales pedagógicos para docentes, alumnos y en computadoras para los chicos”.

“Me llevó también de Corrientes la impresión de gremios, organizaciones de estudiantes, organizaciones sociales, legisladores, intendentes, concejales para que haya una mejor educación primaria, secundaria y universitaria. Siempre el desafío es para que haya más Educación, más integración federal. Con integración social y acordarse de quienes están afuera para que puedan estar adentro y dentro del sistema”, destacó en ronda de prensa.

