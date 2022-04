Un empleado de comercio también fue herido en un asalto. Crece la violencia delictiva en las calles de Corrientes. La mujer taxista de 59 años sufrió un corte en el mentón y laceraciones en la mano. Fue víctima de un hombre al que trasladaba como pasajero y quien le robó dos celulares. Motochorros agredieron a un joven que resultó con fractura de clavícula. Lo dejaron sin bicicleta.

Dos casos de extrema violencia delictiva sucedieron en las calles de Corrientes. Una taxista sufrió un corte en el mentón durante el asalto de un hombre, a quien trasladaba como pasajero. Un joven resultó con fractura de una clavícula en un ataque de motochorros. Ambos hechos vienen a sumarse a distintas denuncias de robos cometidos con agresión y el uso de armas durante las últimas semanas en distintos sectores de la capital provincial.

La mujer atacada con un arma blanca brindó detalles de lo sucedido el domingo “a plena luz del día”. La trabajadora de 59 años recordó pormenores del suceso. Comenzó cuando permitió el ascenso de un hombre en el barrio Pirayuí para su traslado hasta el barrio Pujol, donde perpetró el atraco. “Por calle Cuba me hace seña un señor, me pide que le lleve hasta (avenida) Armenia donde está el Impulso, cuando estamos llegamos me pide si le puedo llevar una cuadra más por Florentino Ameghino. Esa calle muere ahí. Cuando hace que me va a pagar, saca un cuchillo y me pone en el cuello, luego me dice que si no le entregaba todo me va iba a hacer boleta”, recordó Luisa.

“Forcejeamos y me produjo un corte en el mentón. Me pedía la plata y le decía que no tenía que se lleve la mercadería que había comprado”, agregó. El malviviente decidió escapar con dos teléfonos celulares de la taxista, no sin antes lastimarla con un cuchillo. Luisa tiene un corte que demandó varios puntos de sutura a pocos centímetros del cuello. Presenta dos laceraciones en la mano izquierda, causadas al sujetar la hoja del arma blanca. “Es una situación fea, espero que no le pase a nadie. Es límite, en la cabeza se te pasan miles de cosas. Nadie imagina como queda, mis hijos están muy angustiados y sobre todo quiero alertar a mis compañeros”, expresó. Acerca del autor del ilícito, la mujer mencionó que “es una persona delgada de 45 o 50 años, cabello prolijo, de cara finita”.

Pese al episodio límite en la que vio peligrar su vida, Luisa fue clara: “Pienso seguir, el trabajo a mí me gusta y lo necesito. Es la primera a vez que vivo una situación así. Por ahora no me planteo dejar la actividad; es el único ingreso que tengo. Soy una ciudadana que hace las cosas bien, no es un trabajo fácil para las mujeres, pero lo necesito para vivir, porque soy viuda”.

FRACTURADO

Gabriel no la pasó nada bien en su regreso a la casa, después de una jornada laboral y de visitar a su abuela. En el camino hacia el barrio Santa Rita lo atacaron motochorros para robarle su medio de movilidad: una bicicleta. El muchacho de 25 años, empleado de un local comercial cercano al aeropuerto Piragine Niveyro regresaba a la madrugada sobre Ruta Provincial número 5 en una SLP, rodado 29 de color naranja.

Desde atrás lo zamarrearon de la mochila que llevaba colocada sobre la espalda. Bajo esa modalidad hicieron que pierda la estabilidad y finalice rodando sobre la cinta asfáltica. Los dos malvivientes aprovecharon para sustraer el vehículo que llevaron en la moto, mientras su víctima apenas podía levantarse del piso. El ilícito se produjo a la altura del predio del INTA y trascendió recién mediante publicaciones de búsqueda de la bicicleta, a través de redes sociales. Gabriel pudo llegar a la casa caminando. A la mañana concurrió a un hospital y los médicos constataron la gravedad de la lesión. Una clavícula quebrada. Radicó la denuncia penal, hizo que lo vea un médico de la policía y comience una causa con intervención judicial por robo y lesiones graves. La bicicleta no fue recuperada.