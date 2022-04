En el barrio Juan de Vera, violó la medida perimetral, golpeó a su expareja y lastimó a un chico. Llegó a la vivienda de su ex concubina, destruyó una puerta e ingresó. Además de atacarla a trompadas hirió en el rostro al hijo de ambos. La mujer fue amenazada a punta de cuchillo. El agresor debía respetar una medida judicial. La víctima teme por su vida.

La puerta de madera fue destruida a patadas.

La policía detuvo a un hombre que no respetó una orden de restricción de acercamiento a su exconcubina. Fue hasta la casa de la mujer en la zona sur de la ciudad, ingresó destruyendo una puerta y golpeó a la mujer, además de lastimar en el rostro a un niño.

La víctima teme por su vida ya que el agresor dijo que la mataría mientras exhibía un cuchillo, confirmaron fuentes oficiales. Efectivos del Grupo de Intervención Rápida (GIR) acudieron a un llamado al sistema de emergencias 911 alertó de lo que estaba ocurriendo en una vivienda de calle Chascomús, entre Magallanes y Garay del barrio Juan de Vera.

Los uniformados encontraron un panorama claro acerca de la violencia registrada. El portón de rejas estaba violentado y la abertura principal del domicilio destrozada.

Cristian Ramón Ávalos de 39 años, quien cuenta con antecedentes penales y el mote de “sujeto peligroso“, ofreció resistencia al momento de su captura mientras huía corriendo a través de un terreno baldío. Los policías del GIR debieron rodearlo hasta llegar a un breve forcejeo. Sin que nadie resulte herido, puesto que el atacante portaba dos cuchillos y una tijera, consiguieron colocarle las esposas.

Comenzó alrededor de las 8:30 de ayer, cuando Ávalos arremetió contra su ex concubina identificada como Emilce Gisel y los tres hijos de 5, 7 y 12 años que tienen en común. La comunicación de un vecino fue clave para que una patrulla concurra con rapidez. Ávalos fue sorprendido adentro de la casa. Apenas divisó la camioneta policial salió hacia el fondo por una ventana, saltó un muro y se metió en un terreno deshabitado. La persecución finalizó cuando lograron apresarlo y quitarle las armas blancas.

Emilce, en estado de shock, debió recibir asistencia porque estaba lastimada en el rostro y un brazo. Uno de los tres menores de 12 años, sufrió lesiones en la cara con un pedazo de madera ya que apuntalaba desde el lado de adentro la puerta que su padre rompió a patadas.

Ávalos estaba separado de Emilce desde hace dos años, quien lo denunció formalmente por actos de violencia en la comisaría de la Mujer y el Menor. La causa recayó en esferas del Juzgado Correccional número 1. Donde dispusieron una medida preventiva: emitir una orden de restricción de acercamiento a no menos de 200 metros que Ávalos debía respetar.

La perimetral que regía desde el año pasado fue violada en más de una ocasión. Ayer el hombre estuvo al borde de provocar una tragedia.