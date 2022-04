Mientras Leonardo Cositorto, el CEO de la timadora Generación ZOE, llegaba en la madrugada de este martes a la Argentina extraditado de República Dominicana, por la mañana se realizaban allanamientos en Goya. Se buscaba algunos de los 15 vehículos propiedad de ahorristas, que los representantes de Cositorto en esa localidad, hicieron desaparecer. Entregar un coche, era una forma de invertir si no se tenía dinero. Finalmente, el resultado de la pesquisa tuvo saldo positivo. Se logró hallar un FIAT, al que le sacaron la patente, aunque la placa después fue encontrada en el interior del automóvil. El rodado estaba a nombre de unos de los imputados: Javier Medina. El nexo goyano estaba liderado por Lucas Camelino y sus hermanastros, los peluqueros Nicolás y justamente Javier Medina.

Horas atrás cayó el cerebro jurídico de la asociación ilícita, el ex juez Héctor Yrimia. Se entregó a la justicia en Dubai. Tenía pedido de captura internacional. El dato que maneja Noticias Taragüí es que Cositorto, en horas del mediodía de este miércoles tendría audiencia con la querella que representa a los damnificados en la segunda ciudad de la provincia.

Primero se hará la imputación y creen que se abstendría de declarar. La otra: que varias víctimas de esta estafa piramidal con domicilio en Gobernador Virasoro, se presentarían la semana que viene en la causa. Quedaría demostrado que los tentáculos de Generación ZOE se esparcieron por territorio correntino. Aún faltan que surjan inversores de la ciudad Capital, siendo que muchos de ellos por vergüenza no quieren aparecer. Por último, circularon por las redes sociales, mensajes a través de Facebook, que informan que en México hay alrededor de 3.000 estafados, que quieren unirse a la causa en Argentina.