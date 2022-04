Hernán Laginestra resumió que “vamos a tratar de ganar el próximo juego para alejarnos del ‘play out’”. El técnico de Comunicaciones se refirió a los dos últimos juegos de su equipo, que buscará tener chances de clasificar a los playoffs. El objetivo es ganar el partido ante Hispano. Admitió que le gustaría seguir al frente del “aurinegro” mercedeño.

Laginestra hizo un balance de esta recta final de la fase regular y entendió que “estamos bien: ganamos 5 de los últimos 9 partidos. Le ganamos a un rival directo por más puntos de los que ellos nos habían ganado como Atenas; a Peñarol, San Martín, Boca de visitante, equipos muy duros”.

Explicó que “ese partido con Oberá nos fue desfavorable el tránsito del partido, pero sobre el final lo pudimos empatar, tuvimos la chance de ganarlo, no lo cerramos bien y por esos detalles que tiene este deporte no pudimos encontrar la victoria”.

Cuando se le consultó sobre el próximo rival (Hispano) manifestó que “tiene sus armas como todos los equipos de la Liga. Nadie te regala nada, tenés que construir permanentemente y de eso se trata esta Liga Nacional. Hemos visto resultados donde Argentino de Junín le ganó a Quimsa, los de abajo le pueden ganar a los de arriba”.

Sobre las intenciones de llegar a playoffs, Laginestra prefirió mencionar que “siempre uno trata de inculcar al equipo poder ganar el próximo partido, de eso se trata. No importa si estamos en el inicio, en el medio o en el final. Acá son 38 fechas y siempre tenés que estar enfocado en el próximo juego”.

En cuanto a los objetivos, advirtió que “fue muy difícil el camino, hubo muchos cambios y fue un volver a empezar permanentemente en el armado del equipo y en todo lo táctico, Nos faltan dos partidos, vamos a tratar de ganar el próximo aunque sea para alejarnos de la instancia de ‘play out’, y en el último intentar clasificar a playoffs”.

El coach de Comunicaciones admitió que le gustaría tener su proceso desde cero en el aurinegro: “como que no, al entrenador le hace bien armar el equipo y hacerse cargo desde el principio con las fichas que puede traer y el juego colectivo de la pretemporada, así se ve todo más claro y es evaluable. Mi intención es quedarme, esperemos a ver qué acontece y cómo se desarrollan los hechos”.

Tras la derrota de local el lunes ante Oberá Tenis Club, Comunicaciones quedó complicado de cara a tener posibilidades de llegar a los playoffs, ya que los números para la clasificación le quedó lejos, y tendrá solo dos partidos antes del final de la Fase Regular. Este domingo recibirá a Hispano Americano y el 18 de abril visitará a Oberá Tenis Club.

La Red Deportiva (107.1 Mhz)

Después Del Juego