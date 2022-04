“La naturaleza se recuperará, pero algunos productores no volverán“. El directivo de la Sociedad Rural de Corrientes, Francisco Velar, fue consultado sobre la situación del campo correntino a dos meses de decretada la emergencia ígnea, y a un mes y medio de la declaración de desastre ambiental. Requirió más ayuda nacional.

“Estamos muy mal”. Así comenzó Francisco Velar de la Sociedad Rural de Corrientes, al ser consultado sobre los días post incendios y de una relativa mejora con las últimas lluvias, después de una extensa sequía que afectó al campo correntino.

La recuperación será cuesta arriba, tanto que algunos productores quedarán en el camino y empezarán otra actividad. “La naturaleza se recuperará pero, lamentablemente, creemos que algunos productores no van a poder volver”, admitió Velar.

Pasaron dos meses de decretada la emergencia ígnea en Corrientes, y un mes y medio de la declaración de catástrofe ambiental, dos momentos centrales en todo lo que padeció la provincia en enero, febrero y principios de marzo con el fuego arrasando los campos.

Las llamas devastaron un millón de hectáreas, entre pastizales, esteros, montes nativos y bosques implantados. Recuperarse de eso es un desafío provincial. “Por estos días, por más que se apagaron los incendios, y que en la tan extrema sequía que se vivió, ahora llovió y surgió un cordón más el verde del campo, el volumen de pasto que tenía que estar ya no está. Con eso habrá que pasar el invierno hasta llegar a la próxima primavera, con lo cual el proceso de esta catástrofe todavía está vigente y está siendo dinámico y cuesta medir cuáles serán los daños totales cuando todo esto termine. Pero ya se vislumbra un perjuicio económico muy grande”, advirtió el dirigente ruralista.

“La ganadería es la más afectada”, acentuó desde diario época.