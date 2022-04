En el Boletín Oficial, con respecto al precio de la carne, los frigoríficos que no cumplan con el acuerdo de precios no podrán exportar. El secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti, controlará a las empresas exportadoras que no participen del programa de Cortes Cuidados.

Este viernes se conoció una resolución conjunta publicada por el Ministerio de Desarrollo Productivo y la cartera de Agricultura, donde se autoriza al ministerio que encabeza Julián Domínguez a frenar las ventas al exterior de carne bovina por parte de los frigoríficos, hasta tanto la Secretaría de Comercio Interior, dirigida por Roberto Feletti, determine si cumplió con el régimen del programa de Cortes Cuidados.

La Resolución N°4 publicada esta mañana en el Boletín Oficial establece que la secretaría informará a la Dirección Nacional de Control Comercial Agropecuario los incumplimientos de los acuerdos de precios de a la carne vacuna, y que la Dirección estará a cargo de “observar” las Declaraciones Juradas de Operaciones de Exportación de Carne.

El documento del Gobierno indica que el conflicto bélico en la región del Mar Negro entre Ucrania y Rusia “añade” mayores riesgos a la seguridad alimentaria, ya que afecta de forma “significativa” el abastecimiento global de productos alimentarios y genera alzas en los precios internacionales. Agrega que durante el mes de febrero las cotizaciones internacionales de la carne bovina alcanzaron un nuevo récord.

“La demanda internacional de carne vacuna y el aumento desproporcionado de los precios a causa de la guerra dificultan el acceso de estos productos a los ciudadanos argentinos, que sumado a la crisis que atraviesa la ganadería argentina por la faltante de 1.500.000 cabezas, resulta necesario tomar medidas que garanticen el desarrollo de la ganadería argentina en un contexto de equilibrio justo, equitativo y razonable”, explica la resolución.

No se autorizarán exportaciones de carne a los frigoríficos que no cumplan con los Cortes Cuidados. A mediados de marzo, algunas empresas exportadoras anunciaron que se retirarían del programa debido a que en la cadena cárnica persistía “un alto grado de informalidad y que el Gobierno no hacía lo suficiente para evitarlo”.

Según datos del Gobierno, los exportadores habían enviado durante el mes de febrero 2.500 toneladas de las 6.000 que habían comprometido en un primer momento. “Les informé que quienes no cumplan con los compromisos asumidos con los argentinos no podrán continuar exportando carne”, destacó el funcionario de Agricultura en Twitter en ese entonces.

Será Feletti quien instrumente a partir de este viernes los procedimientos para el intercambio diario de la información “con el objeto de monitorear el adecuado abastecimiento del mercado interno, así como el cumplimiento de los marcos legales de ambos organismos”, según consta en el documento.