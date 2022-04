Este lunes el club Boca Unidos comunicó la decisión de los entrenadores Leonardo Baroni y Martín Fabro de renunciar a sus cargos tras la derrota del elenco “aurirrojo” en Córdoba.

Mediante un comunicado en redes sociales oficiales el club Boca Unidos informó que los técnicos Martín Fabro y Leonardo Baroni decidieron dejar sus cargos como entrenadores del primer equipo. Si bien la dirigencia no quiso aceptar la renuncia de la dupla, y se los trató de convencer para que cambien de opinión, la decisión de los ex jugadores aurirrojos fue irreversible.

Con el alejamiento de Fabro y Baroni, en la práctica de este martes, donde el plantel de la ribera retomará los entrenamientos tras el partido del domingo en Córdoba, se harían cargo Cristián Mazzón y Roberto Marioni, hasta que se anuncie al nuevo técnico.

La derrota en Córdoba, en la tarde noche del domingo fue determinante para la salida de Fabro y Baroni que, según manifestaron, no ven posibilidades de revertir esta situación y por el sentimiento que le tienen al club la mejor opción es dar un paso al costado.

Hasta el momento Boca Unidos disputó cuatro encuentros, en la cinco fechas que se llevaron a cabo en la temporada del Torneo Federal “A”, donde en una tuvieron jornada libre. El saldo para el aurirrojo es de una victoria como visitante, dos empates de local y la última caída en el estadio “Kempes”. Esta decimosegundo con 5 puntos, a 8 del líder Racing de Córdoba.

En el torneo anterior dirigieron 20 partidos, con 5 victorias, 8 empates y 7 derrotas.

