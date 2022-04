Se produjo la extraña muerte de un hombre de 65 años en la moderna y segura Unidad Penal N°1. El interno se habría caído en el baño, pero no hubo información oficial sobre si las causas de su deceso, fue producto del golpe contra el piso. Se supo que el cadáver fue prácticamente paseado por la ciudad.

Camino al Hospital Vidal los guardias intentaron reanimarlo, pero cuando llegaron a ese centro de Salud, no quisieron recibirlo. Ya había muerto. En otro nosocomio estatal ocurrió algo similar, hasta que recayó en el Hospital Llano, donde lo mandaron directamente al área forense.

El dato más relevante, sus familiares no saben de qué y cómo falleció.