Surgen dudas en la pericia. Este martes se exhumarían los restos de Claudio Elías Flores, el chico que apareció muerto en su habitación del Hogar María de Nazareth, en dudosas circunstancias cuando se encontraba cumpliendo un castigo de encierro que le impusieron. Fue hallado por Nelson Ricardo Saúl Pintos, encargado del turno tarde y de los fines de semana de la institución. Pintos fue acusado días atrás a través de un video por los hermanos Vega de golpearlos con vehemencia. Ante tanto maltrato físico, ambos decidieron huir del establecimiento. Sin embargo, este maltratador continúa cumpliendo tareas en lo que ya conoce como el Hogar del Terror. Sigue ejerciendo poder sobre los chicos que pueden terminar en algún momento, siendo testigos del hecho que se investiga. Flores de 14 años, apareció sin vida el 22 de febrero en horas de la tarde. Se cree que su deceso ocurrió entre las 16:30 y 17:15 de ese día. Se había internado en diciembre de 2021 en María de Nazareth. Pintos dice que junto a Claudio se lo encontró a su hermano Josué de 11 años de contextura pequeña y con retraso madurativo. También que había una chalina que, en algunas fotos de la pericia, aparece anudada y, en otra, sin nudos. Según los análisis médicos forenses el adolescente falleció por asfixia, producto del ahorcamiento con un lazo encontrado. Tenía pequeñas marcas cerca de la oreja, y la de mayor proporción, un surco en el cuello de atrás hacia adelante de apenas 1 centímetro de ancho, pero el elemento utilizado fue una chalina gruesa de 15 centímetros de color salmón. Los testimonios muy difusos dicen que se ahorcó desde alguno de los 9 barrotes horizontales de una ventana de aluminio que, insólitamente, están a baja altura, haciendo que se complique colgarse. Relatan que su hermanito lo bajo y hasta le desató el lienzo utilizado para quitarse la vida, según la conclusión judicial. Claudio pesaba 70 kilos, empezó a jugar al rugby, tocaba la guitarra y tenía acordada una entrevista laboral para trabajar en un lavadero de autos. Desde ya que psicológicamente se hallaba bien y que a Josué le sería imposible bajarlo en peso muerto, sin que su hermano caiga y golpee en el piso o en algún otro lugar. Además, que pueda sostenerlo. De la pericia oficial se desprende que no tenía señales o lesiones traumáticas externas visibles en ninguna otra parte de su cuerpo. Aunque lo más extraño es que Claudio se hallaba en el medio de dos camas sobre el piso de cubito dorsal con los miembros extendidos. Se reitera que no tenía contusiones externas. Cómo hizo Josué para trasladarlo hasta ese sitio. Ahora puede imaginarse lo que sucedería socialmente, periodísticamente y políticamente, si fuera un homicidio, en un Hogar cuestionado de abusos sexuales de menores, donde se facilitaron niñas a hombres mayores, explotación infantil, torturas, vejámenes y maltratos. No más preguntas Señor Juez.