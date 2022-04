Catastro y el Registro de la Propiedad Inmueble no contestan. El lunes en su declaración, el abogado Mario Espíndola, uno de los detenidos en la causa por la comercialización irregular de campos y lotes ubicados, algunos sobre la ruta provincial 43 de acceso a Santa Ana, aseguró que el inmueble que compró, paradójicamente, fue con el aval del denunciante del fraude.

Fue el propio asesor Legal del RPI, Pedro Antonio Verón, quien, según Espíndola en su ampliación de indagatoria, le dijo que un campo en sucesión en zona de Mburucuyá, estaba en orden.

Razón por cual, los terminó adquiriendo, aunque la escritura era ilegal. También lanzó una bomba. Detalló que la falsa escribana, Teresa Vázquez, actualmente fugada, tenía en su poder todos los oficios originales y reiteratorios que la fiscalía le envió a la Dirección Provincial de Catastro, durante las tareas de pre investigación. Vázquez sabía de primera mano, lo que la justicia iba solicitando en sus averiguaciones. Solo una persona podía dárselos: el titular de ese organismo, Narciso Santín Tofoletti. No hay dudas que existía un estrecho vínculo entre Vázquez y Tofoletti. Tanto que la notaria trucha, se anticipó a las detenciones y se escapó, no sin antes operar con algunos políticos, a ver si podía solucionar la desprolijidad descubierta. Como no tuvo éxito, se marchó. Ahora no es la única evadida. Horas atrás, tampoco se presentó De Jesús Leiva y quedó prófugo. Es otro de los involucrados que prefirió escaparse. Insólitamente, tanto Catastro como el RPI, siguen sin contestar los de pedidos de informes, solicitados por el Juzgado por requerimiento de la Fiscalía.

Un dato no menor: insólitamente desde comienzos de abril, no se remite el oficio que pide informe de titulares de dominio, en los que están comprometidos funcionarios judiciales. Extraña demora.