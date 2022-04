El Frente de Todos acompañó la sanción de la Paridad de Género y pidió ampliar derechos en la provincia. Los legisladores y legisladoras del Frente de Todos resaltaron la militancia femenina para conseguir la media sanción del proyecto, más que la partidaria. Recordaron que se presentaron una decena de proyectos que fueron bochados por ECO. Defendieron su postura para que la paridad sea extensiva a los tres poderes del Estado provincial. Pidieron la reforma y actualización del Código Electoral provincial.

Este miércoles 6 de abril, el Bloque del Frente de Todos acompañó en la Cámara de diputados la sanción de la Ley de Paridad de Género en listas a cargos electivos y partidarios para la provincia de Corrientes, en un dictamen en minoría de los y las diputadas de dicho bloque pidieron la ampliación de derechos para las mujeres en todos los poderes del Estado correntino. La norma sancionada es extensiva en la conformación de los concejos deliberantes de los municipios de la provincia.

ALICIA MEIXNER

Al hacer uso de la palabra la diputada provincial, Alicia Meixner, remarcó “la necesidad de un cambio cultural. No solamente sancionar leyes, venimos trabajando en la Paridad desde 2018. No perdemos la esperanza que esto sea extensivo a los demás poderes del Estado. Por eso nos expresamos con un dictamen de minoría”.

La diputada justicialista destacó que “para que esta norma trascienda a otros estamentos en la provincia, necesitamos una democracia paritaria –destacó- y que todas las correntinas puedan representar si desean participar en política, ser amas de casa, trabajar si quieren y no ser juzgadas, no tener hijos. Todas y todos debemos poder elegir vivir sin ser juzgadas o juzgados”.

La legisladora del Frente de Todos apuntó a la discusión sobre “la sustitución una vez conformada las listas, que se rige por la igualdad de género. Es algo que aún está en discusión, pero interpretamos que la sustitución debe darse a través del género”. Reiteró que “creemos firmemente en la igualdad en todos los espacios y, por eso, instamos al Poder Ejecutivo que acompañe estas iniciativas”.

TATÍN ACEVEDO

El diputado provincial César Tatín Acevedo profundizó la cuestión electoral en la provincia de Corrientes. “Lo que primero quiero destacar es la coherencia política de mi partido y de nuestro bloque, que desde el año 2011 viene demandando actualizaciones al vetusto y tramposo código electoral de la provincia de Corrientes y venimos proponiendo proyectos de leyes sobre: Paridad de Género en todos los niveles del Estado junto a propuestas de reivindicaciones laborales, económicos y sociales para las mujeres de esta Provincia. Porque creemos que debe haber paridad e inclusión”.

El legislador oriundo de Estación Mantilla, recordó que es necesaria la ley de “Voto Joven, para que las y los jóvenes de 16 a 18 años también tengan la opción de elegir a sus representantes en cargos electivos provinciales y municipales; así como eligen presidente o presidenta; diputados y senadores nacionales. Elecciones Primarias Provinciales, para fomentar la participación ciudadana y fortalecer la democracia interna de los partidos. Boleta Única por alianza, para facilitar el acto electoral a los ciudadanos y generar igualdad de condiciones entre las fuerzas. Como dijimos públicamente en numerosas oportunidades: para nosotros, para el Partido Justicialista y para el bloque Frente de Todos; consagrar derechos es un deber y una prioridad”.

Acevedo apuntó sobre “los conflictos dentro del oficialismo” en la demora de años en el tratamiento de una norma de paridad: “fueron cerca de 10 los proyectos legislativos sobre Paridad de Género que ingresaron en la última década en esta Legislatura todos ellos cayeron o perdieron estado parlamentario porque, desde el oficialismo, siempre dilataron los procesos de análisis y debates institucionales para no tratarlos”. Agregó que “nosotros estamos más de acuerdo con aquellas propuestas integrales; las que proponían paridad en los tres poderes y en todos los niveles del Estado: para cargos Ejecutivos, Legislativos a nivel provincial, en el nivel municipal, concursos y propuestas para ocupar cargos en el Poder Judicial”.

Volvió a considerar las actitudes del oficialismo provincial: “A los hombres y mujeres del oficialismo les digo: pasen del discurso a los hechos y que la legalidad de la Paridad de Género sea completa e integral. La legitimidad y la consagración de este derecho, ya la consiguieron con militancia y lucha, las mujeres. Es mérito exclusivo de ellas. Ante la nada y la negación permanente, es positivo que avancemos con algo; como la propuesta que estamos votando hoy. Pero también es necesario sancionar, promulgar y hacer operativa una Ley de Paridad de Género integral y equitativa a todos los Poderes, Ámbitos y Niveles del Estado en la Provincia de Corrientes”.

MIGUEL ARIAS

El jefe del bloque, diputado provincial Miguel Arias, consideró que “en Corrientes siempre las cosas cuestan un poco más, modifiquemos nuestro sistema electoral vetusto que beneficia muy pocos y perjudica a muchos. Felicito a todas las mujeres de la provincia que lucharon y lograron que lleguemos hoy hasta aquí. Pero insistamos en una modificación de nuestro sistema electoral, amoldémoslos en los tiempos modernos del siglo XXI”.