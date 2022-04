Será la aplicación de políticas educativas nacionales en la provincia. Legisladores, intendentes y concejales del Frente de Todos destacaron los anuncios de inversiones y obras educativas nacionales. El ministro de Educación, Jaime Perczyk, anunció la construcción de cuatro establecimientos técnicos, tres en el interior provincial y uno en la Capital.

Los anuncios se suman al programa de refacción de establecimientos y jardines de infantes por $150 millones. En un encuentro ampliado donde también participaron sindicatos docentes provinciales y alumnos de escuelas secundarias, “el ministro se llevó un buen panorama de la situación de la provincia”, sintetizó el senador provincial José Pitín Aragón “donde vemos cómo el gobierno nacional aplica las políticas federales de inclusión educativa en Corrientes”, remarcó.

En las primeras horas de la tarde de este viernes 1 de abril el ministro de Educación, Jaime Perczyk, participó en Corrientes de un encuentro con legisladores nacionales, provinciales, intendentes y concejales del Frente de Todos, encuentro ampliado desarrollado en la sede del Partido Justicialista (PJ), donde también participaron dirigentes sindicales de SUTECO, ACDP, CTERA, gremios universitarios y ATE Corrientes.

El funcionario nacional destacó tras dirigirse a los dirigentes presentes que “me llevó de Corrientes la impresión de los legisladores, concejales e intendentes para que haya una mayor educación secundaria, universitaria. Siempre el desafío es para que haya más educación, más integración federal. Con integración social y acordarse de quienes están afuera para que puedan estar adentro y dentro del sistema”.

Anunció la construcción de cuatro escuelas técnicas para la provincia de Corrientes: una en la Capital provincial, y las tres restantes para el interior: Lavalle, Santa Lucía y La Cruz. Esos anuncios se suman a la inversión nacional para refacción de escuelas y jardines de infantes por $150 millones.

El senador provincial, José Pitín Aragón, puso de relieve que “es muy importante que el ministro tenga una visión ampliada desde lo expuesto por sindicatos como docentes y hasta los alumnos que estuvieron explicando la situación que atraviesan. Por ejemplo, las situaciones edilicias. Es importante que el ministro además de las reuniones protocolares tenga este tipo de encuentros para conocer la realidad de Corrientes”. Remarcó que “la inversión de grandes proporciones que envía Nación y es allí el interés nuestro en que los planes nacionales sean bien ejecutados en la provincia. En estos dos años de pandemia –recordó- la matrícula escolar en la provincia cayó mucho y desde el gobierno provincial no vemos un trabajo para recuperar esa matrícula. Por eso es importante que en lugar de cerrar aulas el trabajo debe ser para que los chicos vuelvan a la escuela”.

El senador provincial apuntó a la situación de 400 alumnos de la Escuela Juan Domingo Perón, que funcionaba en el Hogar Escuela: “Para nosotros es una cuestión simbólica y concreta. Son niños que no tienen lugar, los mandan a diferentes establecimientos y cuando van les dicen que allí no hay lugar. También es simbólico porque es un lugar que fue creado por Evita y nos parece bien que hagan un hospital de campaña, pero que lo hagan con fondos de Salud y no usurpado a partir de la pandemia. La pandemia ya pasó y la comunidad está reclamando una nueva escuela”.

El diputado nacional Jorge Antonio Romero destacó que “los anuncios que hizo el ministro como la construcción de cuatro escuelas técnicas para Corrientes es auspicioso”. Remarcó que “el interés y el federalismo que, como funcionario nacional, vino a concretar a nuestra provincia; de las cuatro escuelas que anunció que se construirán, tres son para el interior de la provincia siempre pensando en la inclusión de los chicos”.

Los anuncios hechos por el ministro nacional este viernes en la capital provincial se suman al programa para el acondicionamiento a nuevo de establecimientos escolares que incluye jardines de infantes. Se trata del Fondo Rotatorio de Emergencia de 150 millones de pesos para reparar los daños sufridos en los establecimientos educativos o ejecutar obras menores y garantizar el inicio del ciclo lectivo con presencialidad plena, segura y continua en la provincia de Corrientes.

El ministro de la Nación, Jaime Perczyk, inauguró la Escuela Primaria Nº985 y de la Escuela Jardín de Infantes Nº54, establecimiento construido con recursos nacionales. Ambos están ubicados en el barrio Santa Catalina. Durante la ceremonia el funcionario puso de relieve “la necesidad que los chicos pasen la mayor cantidad de años en las escuelas. Para eso debemos tener escuelas amplias y modernas. Capacitar además todo el tiempo a nuestros docentes”.

Establecimientos inaugurados: Escuela Primaria Nº985 provista de 6 aulas; hall de acceso; sector de dirección; secretaría; archivo; sanitarios comunes; sala de profesores y preceptoría; centro recursos multimediales y pedagógicos; Salón de Usos Múltiples (SUM); cocina con dependencia y sanitarios para el personal; sector de servicio; núcleos sanitarios para alumnos, docentes y personas especiales; torre con tanque de reserva y tanque de bombeo. Escuela Jardín de Infantes Nº54, construida con recursos nacionales: posee 3 aulas con expansión y sanitarios para alumnos; área de dirección; SUM; cocina con depósito; sanitarios para docentes; patio de servicio y patio de juegos.

El titular de la cartera educativa nacional recorrió junto a los legisladores provinciales y nacionales, además de intendentes del interior, las instalaciones de la Escuela Técnica Construcciones Portuarias y Vías Navegables, ubicada sobre la avenida Juan Torres de Vera y Aragón 1387 a orillas del Río Paraná.

Los legisladores provinciales presentes en el encuentro de esta tarde fueron José Pitín Aragón; Germán Braillard, Belén Martino, Martín Barrionuevo; los legisladores nacionales, Jorge Antonio Romero, Nancy Sand; el intendente de Santa Lucía, Norberto Villordo; Marlen Gauna, coordinadora NEA de Relaciones Municipales del Ministerio del Interior de la Nación; concejales capitalinos: Nahuel Mosquera, Mercedes Franco Laprovitta y Lorena Acevedo Caffa.

