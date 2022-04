Leonardo Cositorto desde su lugar de detención en República Dominicana, pidió que “sigan sosteniendo todo“. Se viralizaron dos audios en redes sociales y por WhatsApp del líder de Generación ZOE, donde pide paciencia y mucha fe.

Solicita a su equipo que busquen estar comunicados. Algunos sostienen que Cositorto no está bien de la cabeza, tanto que siguió realizando conferencias vía zoom, mientras era buscado por Interpol. Mantenía sus esquemas de coaching y marketing, cuando la justicia lo tenía acorralado. Ahora tendrá que gastar algunos dólares de su estafa piramidal en buenos abogados y en guardiacárceles para no pasar tantos sobresaltos en prisión. “Hagan zoom y reuniones. Estamos esperando respuestas y esto perjudica mucho, porque obviamente la gente se echa para atrás“, lanzó Cositorto para reconocer que “seguimos operando en las negociaciones, aunque el cuadro no es el óptimo”.

“Somos 12 y cada vez más”, aseguró a sus posibles apóstoles, como si fuera el redentor a la espera de un milagro que, obviamente, no llegará. Su estrategia, aquella del tango ‘Balada para un loco’.