En ANSES, podrá cambiarse la titularidad de la asignación universal AUH a quienes tengan hijos a cargo. El trámite podrá realizarse cuando los padres están separados y quién cobra la asignación familiar no vive con los hijos; la madre o el padre desconoce dónde está el otro progenitor y no cuenta con embargo o sentencia judicial previa.

El gobierno nacional a través de ANSES informó que están habilitados los trámites para cambiar la titularidad de quienes perciben la Asignación Universal por Hijo (AUH). La medida es para asegurar que quienes efectivamente tienen a cargo a sus hijas y/o hijos cobren la asignación que les corresponde.

La directora de Anses, Fernanda Raverta explicó que se tomó “la decisión de modificar esta normativa porque consideramos una injusticia que las mamás, que son las que se hacen cargo de sus hijas e hijos, no pudieran administrar ese recurso que es de las nenas y los nenes”. Agregó que “se trata de mamás que se hacen cargo de hijas e hijos y cuyos padres cobran la asignación, pero no les transfieren el dinero correspondiente”.

DETALLES

A partir de ahora, las personas que tienen a sus hijas y/o hijos a cargo y que no podían pedir la titularidad de las asignaciones porque el otro progenitor había tomado un Crédito ANSES, podrán solicitar la titularidad de las mismas y empezar a recibir las asignaciones. Hasta esta modificación, las personas que tienen a sus hijas y/o hijos a cargo no podían solicitar la titularidad de la asignación hasta que no se termine de pagar el Crédito ANSES. Con esta medida, quienes tienen a sus hijas y/o hijos a cargo pueden solicitar el cobro de las asignaciones y que sean las chicas y chicos quienes efectivamente la reciban.

CUANDO REALIZAR EL TRÁMITE

Cuando los progenitores/as se encuentran separados/as y quien cobra la Asignación Familiar no vive con ellas/os. La madre o el padre desconoce dónde está el otro progenitor/a y no cuenta con embargo o sentencia judicial previa.

La persona a cargo de las hijas o hijos asume el compromiso de devolver el Crédito ANSES para acceder al cobro de las asignaciones. Las cuotas se debitarán de forma automática todos los meses hasta completarse el pago.

Para poder hacer el trámite se puede solicitar turno aquí:

https://servicioswww.anses.gob.ar/TurnosInternet/Solicitud/IngresoSolicitud?idprest=31