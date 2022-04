El Tribunal Oral Penal N°1 de la capital correntina escuchó el testimonio de Luis Pelozo, el otro operario de la hormigonera el día del derrumbe trágico, que había quedado pendiente del jueves último. “Los encofrados estaban atados con alambres”, se escuchó.

“Ese día llegué a las 9 de la mañana, armé todos los caños para subir el concreto hasta el último piso. A simple vista se notaba que no estaban dadas las condiciones para descargar el hormigón. Le avisé a Cuesta y él me dijo que íbamos a esperar que arreglen. Todo el encofrado estaba sostenido con alambres, no estaba apuntalado con madera; yo escuché dos quebraduras fuertes y luego todo se vino abajo, después me desperté en el hospital”. El próximo lunes 11 a las 17:00 continuará la audiencia con el testimonio de Andrés Meli.