La carne no está apta para el consumo. Efectivos del PRIAR de Saladas detuvieron el fin de semana a un sujeto acusado de cuatrerismo en la zona, luego que en su poder se hallaran una escopeta y municiones, además de utensilios para la faena y un freezer lleno de carne lista para ser comercializada, confirmaron fuentes oficiales.

El allanamiento se concretó en un domicilio en la Primera Sección Rural del Departamento Mburucuyá hasta donde llegaron los uniformados luego de una investigación y denuncia formulada por productores ganaderos que daban cuenta del hurto de ganado de distintas especies.

Un dato obtenido por los uniformados llevó a una comisión de la Policía Rural hacia una casa en la que se sospechaba no sólo que se había hecho la faena clandestina, sino que además se almacenaba el botín robado. En la vivienda los policías encontraron serruchos, sogas de alta resistencia, balanza, cuchillos carniceros de varios tamaños, una pala de punta y cuatro cabezas de animales de distintas variedades que el dueño de casa había enterrado para deshacerse de la evidencia. Hallaron el cuero de un animal bubalino y un freezer lleno de carne no apta para consumo humano.

Se incautó una escopeta calibre 1,4 marca Brenta con tres cartuchos intactos y se procedió a la detención de un hombre de 42 años cuya identidad no fue revelada por los investigadores policiales. Los elementos secuestrados y el detenido fue puesto a disposición de la Justicia, trasladados hasta la Comisaría de Mburucuyá donde continúan las diligencias del caso.