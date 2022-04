La ministra Práxedes López aseguró que “los números que tenemos no son los mejores y necesitamos reforzar el conocimiento. No es una decisión tomada, pero estamos cerca de avanzar”. En caso de aplicarse, los estudiantes ingresarían una hora antes en el horario matutino, y extenderían una por la tarde.

Con respecto a la decisión de extender el horario de clases, tras ser consultada nuevamente sobre el tema, la ministra de Educación, expresó que “los datos que nos dan hoy no son los datos que nos gustaría tener, los chicos tienen problemas para aprender a leer y matemáticas, por eso se analiza el cambio de horario”.

Práxedes explicó que “tenemos que enviar planes a Nación y se van incorporando de forma paulatina”. Hasta el momento, la propuesta consiste en ingresar de lunes a viernes de 7:00 a 12:00 y no se analizan los días sábados”.

“No es una resolución, es un plan que se incorpora, tenemos que ir aplicando paulatinamente todas las jurisdicciones. No se analizan plazos, pero en algún momento se tendrá que incorporar“.

GREMIOS

Respecto a los gremios docentes, Práxedes López comentó: “nadie se opuso, ellos quieren paritaria nacional porque se plantea una hora más”. Agregó que “hoy comienza el análisis con los gremios docentes”.