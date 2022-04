Se conocieron las fechas, horarios y sedes de las semifinales de la Liga Femenina de Básquetbol, que se desarrollará este fin de semana en el mítico estadio “Héctor Etchart” de Ferro Carril Oeste en Caballito.

Desde el Departamento de Competencias de la Asociación de Clubes (AdC) se confirmó la sede, días y horarios de las series que disputarán Corrientes Básquet vs. Unión Florida, y Deportivo Berazategui vs. Quimsa de Santiago del Estero. Los encuentros se disputarán este fin de semana, los días sábado 9 y domingo 10 en el Estadio “Héctor Etchart” de Caballito.

Este es el cronograma de juego:

09/4 | Juego 1 | Unión Florida vs. Corrientes Básquet | 19:30 | Héctor Etchart

09/4 | Juego 1 | Quimsa vs. Deportivo Berazategui | 21:30 | Héctor Etchart

10/4 | Juego 2 | Corrientes Básquet vs. Unión Florida | 19:30 | Héctor Etchart

10/4 | Juego 2 | Deportivo Berazategui vs. Quimsa | 21:30 | Héctor Etchart

Tras las series de cuartos de final, los equipos se reordenan del 1 al 4 de acuerdo al posicionamiento final que lograron en fase regular. De esta forma, Corrientes, que fue 1ª, irá contra Florida, que fue 5ª y le ganó el duelo de cuartos a Obras (cuarto); mientras que Berazategui (2ª) se enfrentará contra Quimsa (3ª).

Las semifinales se jugarán al mejor de dos partidos. En caso de ganar un juego cada equipo, se determinará la diferencia de puntos entre ambos juegos recordando que, en caso de igualdad de puntos de diferencia, tendrá ventaja el equipo que haya finalizado en una mejor posición dentro de la fase regular.

En el único antecedente entre Corrientes Básquet y Unión Florida, se jugó el 20 de febrero donde se vieron las caras en el Estadio “Héctor Etchart”, y la victoria quedó en las manos de la franquicia correntina por un ajustado 46 a 42.

En ese encuentro se destacaron las tareas de Sofía Cabrera con 11 puntos y Malvina D’Agostino con 10.

Después Del Juego