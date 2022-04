Pese a sumar dos casos en Capital, la provincia atraviesa once días sin informar decesos en todo el territorio. Inicia una nueva semana de vacunación para los diferentes grupos etarios.

Corrientes atraviesa actualmente uno de los períodos más largos del año en lo que respecta a no registrar muertes por Covid19. Es que desde el 6 de abril hasta el domingo 17 el parte oficial no reportó fallecimientos en todo el territorio provincial.

Abril es el mes con menor cantidad de nuevos casos registrados en lo que va de 2022, de igual manera la merma se evidencia también en las personas que en este momento atraviesan la enfermedad con 22, como así también el número de internados que actualmente cursan el Covid19 en el Hospital de Campaña.

El informe epidemiológico de la provincia de Corrientes registró para la jornada de Domingo de Pascua dos nuevos casos positivos de personas con el virus SARS-CoV-2. Ambos contagios se registraron en Capital tras el análisis de 654 muestras en las últimas 24 horas.

La suma de esas dos personas infectadas actualizó la cifra a 22 infectados que actualmente cursan la enfermedad en la provincia de Corrientes. El total de casos acumulados es de 192.011 en todo el territorio provincial desde que se inició la pandemia y 190.167 es la suma total de recuperados.

HOSPITAL DE CAMPAÑA

En cuanto al parte médico del Hospital de Campaña “Escuela Hogar”, el informe emitido desde la institución detalló que se encuentran internados seis pacientes. Sobre ese total de personas que cursan la enfermedad en la institución tres de ellos lo hacen en Sala de Clínica General, pero con la salvedad que todos se encuentran clínicamente estables.

En la Unidad de Terapia Intensiva (UTI) se encuentran internados los tres restantes con diagnóstico de Covid19, pero lo hacen utilizando respiración mecánica asistida. Los tres atraviesan la patología con pronóstico reservado.

HOSPITAL PEDIÁTRICO

En lo referente al Hospital Pediátrico “Juan Pablo II” el informe arrojó que se encuentra un menor atravesando la enfermedad, internado en el sector Covid19, pero lo hace clínicamente estable.