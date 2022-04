Comunicaciones de Mercedes comenzó a planificar la próxima temporada de la Liga Nacional de Básquetbol y en un comunicado, la comisión directiva confirmó que el entrenador Hernán Laginestra no seguirá en la institución mercedeña.

“Habiendo cumplido el objetivo de mantener la categoría, el director técnico Hernán Laginestra no seguirá a cargo del plantel que compite en la Liga Nacional. En la tarde del miércoles, tras una reunión mantenida con los directivos encabezados por el presidente Mario Fernández, se llegó a un acuerdo para no continuar con el vínculo. Laginestra llegó a Mercedes para reemplazar a Ariel Rearte durante esta temporada. Comunicaciones agradece lo hecho por el coach y le desea lo mejor para el futuro”, anunció la nota.