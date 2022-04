Comunicaciones de Mercedes sumó una muy importante victoria en su estadio al superar a Hispano Americano de Río Gallegos por 101 a 84, para asegurarse su permanencia en la Liga Nacional.

En la anteúltima jornada de la Fase Regular de la Liga Nacional de Básquetbol (LNB) y, en su despedida, jugando en su estadio Comunicaciones de Mercedes superó con autoridad a Hispano Americano por 101 a 84, para quedarse con un duelo directo en la lucha por evitar jugar el playout. En el “aurinegro” se destacaron las labores de Trahson Burrel (33 puntos) y Jordan Adams (23 puntos).

El juego prometía paridad e intensidad teniendo en cuenta la necesidad de ambos en esta etapa de la fase regular. Empezó así con el local tratando de correr la cancha. Bajo goleo y sumatoria de perdidas hacían que a falta de tres el local ganaba 14 a 13. Diez cortando permanentemente hacia el aro era el goleador del Comu con seis, mientras que Ducase se destacaba en ese rubro en el equipo sureño. El local sacó seis de ventaja (máxima hasta aquí) pero un triple rápido puso a Hispano a tres. Peralta sumó un libre sobre el final para cerrar dos abajo, 21 a 19.

Tras el descanso de dos minutos, cargando el rebote ofensivo Hispano lo empató en 21. Un triple de Burrel y la contestó Saglietti para mantener la paridad. El local trataba que la pelota no le llegara en la pintura a Moss pero no debía descuidarse del tiro externo. El olavarriense Diez muy metido corrió la cancha para sumar dos y luego asistió a Adams para que el local se ponga 28 a 24 a falta de 6.49. El local encontró mejor volumen de juego y sacó 10 puntos, 36 a 26. Hispano se mantenía con lo que hacía Cequeira (5 puntos seguidos) pero en el local aparecieron los tiros a distancia para sacar la máxima 46 a 33. Moss en la pintura seguía haciendo daño y Burrel sumaba en Comu desde la línea de tiros libres. Un doble de Saglietti en los últimos segundos cerraron el primer tiempo 49 a 39 en favor del local.

Tras el descanso largo, Hispano arrancó más metido en el juego y recortó la diferencia a siete. Aparecieron los tiros de tres y hacía daño en la pintura. Pero el local tenía a Burrel y el tiro externo de Diez para mantenerse arriba. Comu no defendía como en el primer tiempo e Hispano lo aprovechaba para hacer daño en la pintura y corriendo la cancha. Aparecieron los tiros de tres de Fernández y el juego se emparejó 57 a 55. La aparición de Burrell en un par de ataques y un triple de Adams cortaron la levantada del equipo sureño y llevaron la diferencia nuevamente a 10 (67-57). Siguió manteniendo el trabajo colectivo en defensa el aurinegro y con un Burrel (24 puntos hasta aquí) muy efectivo cerró el tercer parcial arriba 74 a 58.

El último parcial mostró en el inicio a Comu con un juego de pases, ordenado y efectivo lo que le permitía seguir ampliando la diferencia. Así sacó la máxima 21. Hispano tuvo una pequeña reacción producto de alguna desconcentración en el local y esto hizo que Laginestra pidiera tiempo muerto para cortar la levantada. Sirvió porque rápidamente el local se metió en el juego y volvió a retomar la ventaja de 21. Cualquier cosa que intentara Hispano se cortaba porque enfrente estaba Burrel (4 de 7 en triples). El equipo del sur del país ya no opuso resistencia aparecieron los más chicos de los bancos de suplentes y el aurinegro se quedó con un triunfo por 101 a 84, merecido y necesario para seguir pensando en los playoff.

SÍNTESIS

Comunicaciones 101: Alejandro Konzstadt 9, Jordan Adams 23, Trahson Burrel 33, Alejandro Diez 18, Milos Macura 6; Luciano Guerra 6, Fauto Pichardo 4, Federico Mariani, Santiago Bruera, Matías Núñez, Francisco Maeso. DT: Hernán Laginestra.

Hispano Americano 84: Luis Cequeira 9, Marcos Saglietti 11, Juan Ignacio Ducasse 10, José Peralta 15, Brandon Moss 19; Víctor Fernández 9, Lucas Reyes 4, Santiago Infante 2, Andrés Martínez 2. DT: Leandro Hiriart.

Progresión: 21-19, 49-39, 74-58, 101-84.

Árbitros: Diego Rougier, Danilo Molina y Gustavo D’Anna.

Cancha: Comunicaciones (Mercedes, Corrientes).

