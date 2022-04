La convocatoria se realizó este lunes en la Plazoleta Llano, donde se reunieron para pedir justicia y avances en la investigación. Pidieron apoyo psicológico para los efectivos detenidos. Familiares de los cinco policías detenidos por la muerte de Lautaro Rosé, el joven correntino que terminó ahogado en el Río Paraná en noviembre de 2021, se manifestaron para pedir justicia y avances en la investigación.

La representante de la familia policial, Juana Gómez, expresó sobre la investigación de la causa: “Dicen que hubo múltiples disparos y que ellos obligaron a las personas a realizar esos actos, pero hasta el día de la fecha nunca se secuestró ningún arma, ni se peritó alguna”.

Agregó que “en el lugar de los hechos está avanzando un plan urbano, entonces surge la incógnita de cómo van a hacer la reconstrucción de los hechos si ya están tocando todo el lugar para hacer otra cosa”. La representante de la familia policial consideró que “son anormalidades (de la investigación), sin decir que las cámaras no registran al personal policial actuando”.

“El uniforme les quita derechos a nuestros muchachos. El jefe de Policía puso un abogado defensor sino la familia tenía que hacerse cargo”, destacó la mujer reclamando que “queremos transparencia y que la justicia sea justa con nuestros policías, no significa que por usar el uniforme tengan que perder derechos”. Pidió apoyo psicológico para los efectivos detenidos y detalló que “uno de los efectivos tiene un grave cuadro depresivo, estamos teniendo comunicación con él y los demás”.

La hermana de uno de los policías detenidos, Andrea Romero, manifestó que “estamos preocupados porque es algo injusto, estamos pendiente de él siempre, diciéndole que estamos con él, con todos ellos, porque necesitan apoyo”. Aseguró que “ellos no están bien, pedimos justicia, que se aclare todo”.

