La doctora Josefina González Cabaña del Juzgado de Instrucción N°3, procesó y dictó prisión preventiva a cinco (5) efectivos policiales del Grupo de Intervenciones Rápidas (GIR) por los delitos de abandono de persona seguido de muerte, apremios ilegales e incumplimiento de los deberes de funcionario público por la muerte de Lautaro Rosé, ocurrida el 8 de noviembre de 2021.

La magistrada resolvió la situación legal de los once funcionarios policiales de distintas agrupaciones vinculados a la causa en la que se investiga la muerte del joven Lautaro Rosé, quien fuera hallado en aguas del Paraná días después de haber desaparecido en el río, habiendo previamente sido perseguido por personal policial junto a otro joven menor de edad. El hecho tuvo lugar en un procedimiento de despeje realizado en la costanera de la ciudad en las primeras horas del día 8 de noviembre de 2021.

Dispuso que un oficial del grupo GRIM 1 fuera procesado por el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público, y con relación a los seis efectivos restantes dispuso la falta de mérito por no existir elementos suficientes que los relacionaran en esa etapa de la instrucción con el hecho investigado, sin perjuicio de seguirán vinculados a la investigación.

La jueza tuvo por acreditado que cinco funcionarios policiales fueron quienes en circunstancias que Lautaro y su amigo se encontraban en orillas del Río Paraná en inmediaciones del club Boca Unidos les dispararon con armas anti tumulto. Provocaron que ambos se arrojaran al río, mientras Lautaro gritaba que no sabía nadar, el otro adolescente logró salir del agua, donde fue abordado por estos funcionarios quienes le propinaron golpes por todo el cuerpo, esposándolo y amenazando para que no contara nada de lo sucedido. En tanto que hicieron caso omiso a los gritos de auxilio de Lautaro quien desapareció de las aguas, y fue hallado ahogado días más tarde en cercanías del lugar. Estos funcionarios tampoco dejaron registro alguno de lo sucedido aquella noche incumpliendo con los deberes inherentes a su cargo.