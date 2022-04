Por el Torneo Federal A, con los mismos once que salió a jugar en Gualeguaychú, Boca Unidos lo hará mañana ante Gimnasia y Esgrima de Concepción. Había una posibilidad: que Antonio Medina ocupe el lugar de Carlos Salom, pero al final la dupla que dirige Boca Unidos conformada por Baroni y Fabro se terminó inclinando por no hacer cambios y por tercera vez pondrá a los mismos once para recibir mañana a Gimnasia y Esgrima de Concepción del Uruguay (E.R), por la cuarta fecha de la zona Norte del Torneo Federal A de fútbol.

Se conjeturó la posibilidad del ingreso de Medina por la actuación que tuvo el delantero chaqueño cuando ingresó en el segundo tiempo del partido frente a Juventud Unida en Gualeguaychú. A tal punto que se puede decir que fue pieza determinante para que Boca Unidos obtenga su primera victoria en lo que va del certamen. En consecuencia, el aurirrojo presentará mañana a Lucas De León en el arco; en la defensa estarán Sebastián Luna, Iván Silva, Marcelo Cardozo y Federico López; la mitad de cancha será con Gabriel Cañete y Rodrigo Burgos; unos metros más adelante se ubicarán Cristian Maidana, Gabriel Morales y Carlos Salóm, quedando como único punta Julio Cáceres.

La dupla técnica también mantiene el dibujo táctico, una línea de cuatro atrás, dos volantes de marca ubicados delante de ella, y sus cartas más ofensivas con el cuarteto Maidana, Morales, Salom y Cáceres.

ADELANTADO

El estadio “Andrés Guacurarí” de la localidad misionera de Garupá será escenario esta noche desde las 20:00 del encuentro entre Crucero del Norte y Sportivo Belgrano, con el que se abrirá la cuarta fecha de la zona Norte del Torneo Federal A de fútbol. Crucero, luego de un buen inicio con dos victorias al hilo, viene de sufrir un duro revés en su visita al Racing cordobés, con el que cayó 4 a 1.

Sportivo Belgrano, el fin de semana sólo pudo igualar en su casa ante su homónimo de Las Parejas.

20:00 hs. Crucero del Norte (Misiones) vs Sportivo Belgrano (San Francisco), árbitro: José Darío Sandoval (Concordia); asistentes: Víctor Rojas Aguirre y Andrés Leonardo Franco (Corrientes). Cuarto árbitro: Santiago Folmer (Victoria).