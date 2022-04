Tony Medina o Carlos Salom, la duda que podría quedar dilucidada en la práctica de fútbol que hará hoy el plantel de Boca Unidos con vistas al partido del domingo frente a Gimnasia y Esgrima de Concepción del Uruguay.

Por la cabeza de la dupla técnica Leonardo Baroni & Martín Fabro ronda la idea de repetir el mismo once inicial que salió a jugar los dos compromisos que hasta aquí cumplió Boca Unidos. Pero los entrenadores también piensan en un cambio: Antonio Medina por Carlos Salom no le vendría mal al equipo después de lo visto el domingo en Gualeguaychú. Recién tras la práctica de fútbol que hará hoy el plantel aurirrojo en su Predio “Leoncio Benítez”, se irá dilucidando cuál es el pensamiento que tienen los entrenadores en cuanto a la formación que pondrán para recibir el domingo, desde las 15:30, a Gimnasia y Esgrima de Concepción del Uruguay, por la cuarta fecha de la Zona Norte del Torneo Federal A de fútbol.

Baroni y Fabro probaron durante los últimos amistosos de pretemporada con un once inicial, que fue finalmente con el que jugaron los primeros 135 minutos de esta temporada del Federal A, que incluyen todo el partido frente a Juventud Antoniana y la primera etapa del encuentro con Juventud Unida.

Hubo otros 45 minutos, los últimos del juego del domingo en Gualeguaychú, en el que la dupla técnica dispuso el ingreso de Medina en lugar de Salom, y con el cambio el juego de Boca Unidos cambió sustancialmente, fue otro equipo el que se vio con relación a lo que expuso en la primera parte. Se vio juego asociado entre el delantero chaqueño y Gabriel Morales, a tal punto que producto de esta sociedad llegó el gol que daba la transitoria igualdad.

Medina volvió oficialmente después de nueve meses que fue el tiempo que le llevó la recuperación de la lesión sufrida el año pasado cuando el “aurirrojo” enfrentó en Resistencia a Sarmiento, coincidiendo con el debut de Baroni y Fabro al frente del equipo. Esa actuación del chaqueño hace pensar que la dupla hoy puede estar en la incertidumbre que si mantiene el mismo once o apuesta a poner desde el inicio a quien fue determinante para conseguir la primera victoria en lo que va del torneo.

“En el primer tiempo no encontramos el juego que queríamos mostrar sobre todo y, en el segundo, modificando algunas cosas tácticas con los mismos jugadores pudimos agarrar la pelota, comenzar a crear juego, y con el ingreso de Toni Medina encontramos algunas sociedades que nos permitió llegar a los goles”, fueron las palabras de Leonardo Baroni al analizar lo que fue el partido frente a Juventud Unida.

“Tenemos que intentar jugar, que es lo que pregonamos nosotros y lo que tratamos de inculcarles a los jugadores, la pelota al piso, y creo que de esa manera va a ser mucho más fácil, encontramos el buen juego con Gaby Morales, Toni Medina y Chaco Maidana, ellos más lo que aportan los delanteros se puede llevar adelante la idea de poner la pelota en el piso y tratar de tener fluidez en el juego, y gracias a dios llegó el resultado que también es importante, ganar de visitante que hace mucho no lo concretábamos”, agregó el entrenador.