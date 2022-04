Luego de tener fecha libre, el plantel de Boca Unidos retomó este lunes los entrenamientos pensando en el compromiso por la tercera jornada donde deberá visitar a Juventud Unida de Gualeguaychú.

Después de descansar el fin de semana, aprovechando que tuvo fecha libre, el plantel de Boca Unidos regresó este lunes a los entrenamientos en el predio Leoncio Benítez. Los técnicos Martín Fabro y Leonardo Baroni comenzarán a preparar el equipo que jugará el próximo compromiso frente a Juventud Unida de Gualeguaychú.

El equipo “aurirrojo” viene de igualar en el debut como local sin abrir el marcador ante Juventud Antoniana de Salta, un resultado que no estaba en los planes de nadie debido a las buenas actuaciones que tuvo en los partidos disputados en la pretemporada. Más allá del resultado, que no fue satisfactorio, tampoco fue convincente el juego del equipo correntino, que careció de claridad e ideas para romper el cerrojo defensivo que le propuso el conjunto salteño.

La preocupación radica en que la propuesta de Juventud Antoniana no será la única con la que se topará Boca Unidos en el Torneo Federal “A”, por lo que el equipo deberá tener las armas necesarias para quebrar ese tipo de esquemas si es que quiere ser protagonista en el certamen. Más allá de esta consideración, la positivo es que no hubo lesionados dentro de los once que salieron a la cancha hace ocho días, ni tampoco entre los suplentes, por lo que los técnicos pueden trabajar tranquilos en ese sentido.

EN GOYA

El jueves, la mayoría del plantel que no actuó en el debut, tuvieron la oportunidad de jugar un amistoso en Goya, frente a Huracán de esa ciudad, que finalizó con el triunfo del equipo capitalino por 2 a 0 con goles convertidos por Leonel Niz y Lautaro Larrasábal. El delantero Antonio Toni Medina tuvo la posibilidad de sumar 70 minutos de juego y cada vez está más cerca de volver a la competencia por los puntos. El futbolista chaqueño no juega desde el mes de julio del año pasado, cuando fue intervenido por una ruptura de los ligamentos laterales y del menisco de la rodilla derecha. Ahora resta que Medina recobre ritmo de juego para que ingrese en la consideración de los técnicos y pueda volver a defender la camiseta “aurirroja” con la cinta de capitán en su brazo.

TRES LÍDERES

Sarmiento de Chaco y Crucero del Norte de Misiones volvieron a triunfar, y junto con Douglas Haig de Pergamino, que también repitió el festejo, son los líderes en la Zona Norte del Torneo Federal “A” 2022. El “decano” chaqueño se hizo fuerte en Salta, donde plantó bandera y venció por 1 a 0 a Gimnasia y Tiro. El único gol del equipo dirigido por Leonardo Fernández fue convertido por Gonzalo Cañete, sobre el final del primer tiempo.

En Santa Inés, el “colectivero” se presentó ante su público con triunfo por 2 a 0 sobre Gimnasia y Esgrima de Concepción del Uruguay. Juan Piedra, en contra de su valla, promediando la primera mitad, y Brian Perussato al comienzo del complemento, marcaron los goles de la victoria para los dirigidos por Miguel Salinas. El tercer equipo que repitió el triunfo de la fecha inicial fue Douglas Haig de Pergamino que, en Sunchales, le ganó agónicamente 2 a 1 a Unión con gol en tiempo agregado de Alfredo Pussetto. El experimentado Pablo Mazza puso a la visita arriba del resultado en el tiempo inicial, igualando transitoriamente a los 40 minutos del segundo tiempo, Nicolás Johansen para el “bicho”.

En el segundo escalón de la tabla de posiciones se ubican otros tres equipos. Uno de ellos es otro conjunto de la región, San Martín que, en Formosa, igualó sin goles ante Central Norte de Salta. Los otros dos conjuntos que se encuentran en el pelotón de escoltas, son Racing de Córdoba, que igualó 0 a 0 en su visita a Sportivo de Las Parejas, y Juventud Antoniana. El equipo salteño, tras igualar ante Boca Unidos en la primera fecha de visitante, esta vez le ganó de local por 1 a 0 a Juventud Unida de Gualeguaychú, con gol de Jorge Velazco, de penal, cuando se terminaba el juego. Los otros resultados registrados en la zona Norte fueron:

Defensores de Pronunciamiento 1 – Defensores de Belgrano de Villa Ramallo 1

Atlético Paraná 0 – Sportivo Belgrano de San Francisco 1.

