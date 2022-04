Desde la Nación se envía más de $40 millones a los municipios correntinos para la asistencia a pequeños productores ganaderos. El Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, respondió de esta forma a pedidos de jefes comunales que no reciben ayuda desde la administración provincial. El compromiso se había hecho la semana pasada y ahora se confirmó los envíos directos a las municipalidades para la compra de alimento balanceado y pasturas para la hacienda. Se conformó una mesa técnica para atender lo que será el faltante de pasturas para este invierno.

El Gobierno Nacional a través del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, envió más de $40 millones a municipios correntinos para que atiendan de manera directa la emergencia que atraviesan pequeños productores ganaderos en sus localidades, tras los incendios rurales y forestales del verano.

Esos focos ígneos más la sequía, consumieron las pasturas para este otoño invierno. Marlen Gauna, coordinadora regional NEA de Relaciones Municipales del Ministerio del Interior explicó que “nos reunimos con el coordinador del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Ariel Martínez, junto a intendentes de Corrientes que presentaron la realidad que no reciben las ayudas y que el dinero a pesar que fue transferido a Corrientes desde Nación, no llega y los pequeños productores todavía no han recibido ayuda. Es un funcionario con mucho conocimiento del territorio y atendiendo los reclamos, gira a municipios correntinos más de $40 millones para que puedan atender: reconstrucción de alambrados, y alimentos para el ganado”.

Los distritos beneficiarios fueron: Mercedes, Paso de los Libres, Felipe Yofre, Villa Olivari, Parada Pucheta, entre otros, recibieron una suma individual según el nivel de impacto de los incendios en cada uno de sus distritos. En el caso de Yofre recibió la semana pasada $3 millones y que ya distribuye entre sus pequeños productores ganaderos de todos sus parajes rurales. Se conformó “una mesa de agricultura que está integrada por técnicos de SENASA, INTA y la Secretaría de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena para seguir atendiendo las necesidades de los pequeños productores quienes son los que hacen los reclamos a los intendentes”, remarcó Gauna.

Destacó que “se trata de una municipalización en la ayuda a nuestro sector primario, pero además pequeño de la producción ganadera en la provincia”.

La semana pasada los funcionarios de Agricultura, encabezados por el ministro Julián Domínguez, habían comprometido ayuda directa a intendentes correntinos ante una solicitud de los jefes comunales por demoras en recibir la ayuda para pequeños productores en sus distritos comunales.