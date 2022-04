Contrapunto entre Corrientes y el Instituto de Estadística y Censos. El organismo federal se manifestó sobre las discrepancias dadas con la Provincia por los indicadores locales del segundo semestre de 2021. “De detectarse algún problema en los datos recogidos en campo, se comunicará“, dijeron.

La difusión del indicador de pobreza de Corrientes, correspondiente al segundo semestre de 2021, desató un verdadero contrapunto entre las cifras oficiales barajadas por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) y las relevadas por dependencias del Ejecutivo Provincial.

Tanto es así que, para el organismo nacional, el guarismo se ubicó en el 27,3% (marcando un abrupto descenso de 15,7% en seis meses) y para la Dirección de Estadística y Censos de Corrientes fue del 41,5%.

Las asimetrías fueron acentuadas por el propio gobernador Gustavo Valdés, quien se pronunció públicamente en discrepancia con el dato del INDEC y también lo hicieron otros integrantes de su gabinete. Ayer desde la repartición encabezada por Marco Lavagna, recogieron el guante y por medio de un comunicado se manifestaron de manera detallada. “Ante la controversia pública sobre los datos de pobreza en el aglomerado Corrientes (Capital), el INDEC informa que el equipo técnico de la Dirección de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) realizó un análisis sobre los resultados difundidos para el citado aglomerado y determinó que el procesamiento, la aplicación de los ponderadores, la consistencia interna de las diferentes variables y la determinación de las tasas de cálculo son correctos”, se remarca en un texto.

El organismo federal añadió que “el próximo paso de análisis de información es evaluar el debido proceso en la recolección del dato muestral. Es por ello que, con el fin de continuar con el análisis del operativo, se realizará a la brevedad una auditoría técnica sobre el cumplimiento de la metodología del INDEC en la provincia de Corrientes para el relevamiento de información socioeconómica de acuerdo al convenio vigente”.

“De detectarse algún problema en los datos recogidos en campo, se comunicará oportunamente junto a las conclusiones de la misión técnica”, aclara el comunicado.

NULA INCIDENCIA

El INDEC remarcó que los resultados del informe técnico “incidencia de la pobreza y de la indigencia en 31 aglomerados urbanos correspondiente al segundo semestre de 2021″ no son afectados: aun cuando se extrajeran los datos del aglomerado Corrientes Capital del procesamiento del período, no existe impacto significativo en los resultados agregados”.

“En lugar de 37,3%, la incidencia de la pobreza en las personas a nivel nacional hubiese sido 37,4% y la de la indigencia no se hubiese modificado”, refirió el Instituto Nacional.

“Se debe tener en cuenta que algunas provincias hacen relevamientos propios en hogares por fuera de los convenios y control del INDEC. Se realizan con muestras extraídas de marcos independientes y no necesariamente respetando las metodologías oficiales del Instituto. Por ello, se recomienda a los usuarios de información estadística su lectura y análisis con precaución”, termina la misiva.