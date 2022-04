Los agresores no pudieron ser identificados. Cerca de las 21:00 una patrulla de Prefectura Naval Argentina (PNA) observó un carro tirado por un caballo y dos personas a bordo, en proximidades de Monte Carlino (Monte Caseros). Al aproximarse para identificarlos emprendieron fuga. A las pocas cuadras, los sospechosos abandonaron el carro y lograron escapar a pie. En el interior de la carreta encontraron bidones que contenían combustible.

La Fiscalía Federal de Paso de los Libres ordenó el traslado de los elementos hacia la dependencia, el secuestro de los bidones y se realicen actuaciones de rigor por presunta infracción al Código Aduanero. Al arribar a Prefectura, mientras se efectuaba el conteo de la carga, desconocidos que se trasladaban en motocicletas arrojaron piedras hacia el edificio lo que motivó al personal apostado para seguridad de las instalaciones que disparen con munición no letal. No hubo que lamentar personas heridas.

Se secuestró un total de 500 litros de nafta, en varios bidones, de origen argentino y se comunicó que el aforo aproximado fue de $60.000 pesos.