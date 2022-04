Desde este lunes la mínima pasará a costar $170 en Corrientes. Será el segundo incremento en menos de dos meses. Trasladarse en remis saldrá más caro: la tarifa mínima pasará a costar de $150 a $170 pesos. Lo confirmó Juan Castillo, referente de la Asociación de Remises de Corrientes.

Será el segundo incremento que sufre el sector en pocos días. La actualización anterior de la tarifa había sido en marzo. “La idea era sostener más tiempo el mismo precio, pero lamentablemente el incremento constante de los insumos no nos permite extendernos con la misma tarifa”, explicó Castillo desde radio Dos, sobre este aumento que se aplicará en todas las empresas de remises.

DEMANDA

En cuanto a la demanda de remis, aseguró que “no es mala”, e indicó que en la actualidad hay un alto porcentaje de vehículos habilitados para prestar servicio. A su vez, dijo que es “cada vez menos rentable” dedicarse a la actividad del remisero.

Castillo se refirió al sobreprecio que denunciaron pasajeros que hubo por parte de algunos remiseros durante el martes por la mañana cuando se registró un paro de colectivos. Sugirió a los usuarios no pagar las tarifas cuando consideran que es mayor de lo normal. “El problema es que muchos usuarios que no son habituales en la actividad no conocen los valores, entonces caen en esta situación. Necesitamos que denuncian estos hechos para combatir esta cuestión porque es necesario generar transparencia en el servicio”. Señaló que cualquier pasajero puede exigir al remisero la tabla de precios para saber el verdadero valor del viaje.