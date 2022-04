El proyecto de ley con media sanción de Diputados, tomará estado parlamentario y se espera un largo tratamiento en las comisiones conformadas por la Cámara Alta con diversas miradas. No se conoce con puntualidad en qué momento se dará el debate.

Luego de dos jornadas sin sesiones -feriado y Jueves Santo- la Cámara Alta retomará las actividades y uno de los temas en agenda para que tome en principio estado parlamentario es el proyecto de Paridad de Género que cuenta con media sanción.

En este proyecto de ley aprobado en la Cámara de Diputados por unanimidad se pretende la equidad del 50% para los ámbitos legislativos. La medida solo alcanzará a los cargos de diputados, senadores, concejales y convencionales constituyentes (provinciales y municipales) teniéndose en cuenta el DNI para la determinación del género (independientemente del sexo biológico).

Los 15 senadores deberán determinar si será o no ley. Previamente a que se dé el debate, la Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales deberá ser la que analice el texto que vino de Diputados. Vaticinan que aquí se centraría la acción. Según los testimonios de quienes las integran por un lado buscarán el consenso y por el otro quieren ampliar la contemplación de la paridad.

El senador Noel Breard se refirió al tratamiento del proyecto con media sanción: “Lo que vemos es un consenso general, pero algunos quieren una ‘paridad plus’ y otros una paridad normal”.

“Me parece que si comenzamos a hablar de consenso en la medida que digamos hasta acá tenemos consenso puede andar rápido”, reflexionó el legislador.

El senador provincial Ricardo Colombi adelantó que “la ley entrará esta semana” y ratificó que habrá algunas modificaciones tal como lo había anticipado Henry Fick.

Los senadores del PJ mostraron su convicción que la Paridad de Género debe abarcar a los tres poderes y no sólo el ámbito legislativo. Ante estas diversas miradas el tratamiento no solamente será arduo sino también extensivo.