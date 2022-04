Sucedió en la zona sureste de capital por la venta de drogas, por lo que tres viviendas fueron allanadas en forma simultánea. Hubo cinco personas demoradas en los procedimientos. Las autoridades secuestraron dinero y envoltorios de cocaína. Los lugares funcionaban como “kioscos” de expendio al menudeo de sustancias prohibidas.

La policía concretó tres allanamientos simultáneos en viviendas de la zona sureste de la ciudad de Corrientes donde funcionaban, según investigación previa, “kioscos” de venta de sustancias prohibidas. Dos hombres y tres mujeres resultaron demorados en los procedimientos durante los cuales, incautaron sumas de dinero, teléfonos celulares y envoltorios conteniendo cocaína.

Efectivos de Drogas Peligrosas y Crimen Organizado, acompañados de la División Policía de Alto Riesgo (PAR), diagramaron la manera de hacer los operativos para irrumpir de forma sorpresiva en inmuebles de los barrios Parque Ingeniero Serantes, San Roque y Fray José de la Quintana.

El trabajo policial fue considerado acertado en cuanto a la evidencia relacionada al delito investigado. El resultado no fue del todo importante acerca de la cantidad de droga encontrada.

La justicia federal obtuvo los informes preliminares detallados de la pesquisa y en base a ellos ordenó los allanamientos.

En forma oficial, la institución de seguridad provincial precisó que los dos hombres demorados tienen 25 y 30 años. Las mujeres son de 18, 24 y 42 años. Los datos recopilados en etapa investigativa habrían permitido relacionar a las tres casas con el supuesto ilícito de venta de droga fraccionada.

Uno de los lugares se encuentra en la zona del barrio Serantes conocido como “La Olla” a escasa distancia de la avenida Arturo Frondizi. Otro de los domicilios está situado sobre la ex calle Olmedo, en proximidades al límite del barrio Quintana, como de sendos asentamientos de los barrios Pirayuí y Doctor Montaña.

Las personas sospechadas no ofrecieron resistencia al trabajo de los efectivos policiales efectuado el miércoles en horario de la tarde y quedaron supeditadas a la causa que tramita la justicia.

Las últimas semanas la fuerza provincial desarticuló numerosos puntos de comercialización de estupefacientes al menudeo. La mayoría de los ilícitos son cometidos en barriadas populosas en las cuales existe un elevado índice de menores de edad volcados al consumo de drogas. Uno de los procedimientos más recientes y de amplia repercusión se produjo en el barrio Villa Raquel donde desarmaron tres “kioscos”. Miembros de distintas familias fueron vinculados a la investigación, quienes a lo largo de un pasillo de 50 metros de extensión y desde sus domicilios particulares suministraban marihuana y cocaína a consumidores que llegaban a cualquier hora del día.