Bajá, tengo los medicamentos de tu hijo”, el nuevo cuento del tío. El supuesto intento de engaño ocurrió en un departamento en pleno centro de la ciudad de Corrientes. La propietaria aseguró que un supuesto motomandado intentaba dejarle medicamentos para su hijo, que no vive en ese lugar. “Fue insistente y no se quería ir”. Ocurrió en la noche del jueves 31 de marzo en un edificio ubicado en la zona de Chaco y Junín.

La mujer identificada como Negry, comentó que el supuesto motomandado quería “entregarle en mano” medicamentos para su hijo. “Baje que tengo los medicamentos de Facundo”, repetía de manera insistente.

La mujer, confundida y temerosa por no saber si era cierto, dijo que el motomandado repitió varias veces el nombre de su hijo. “Esta persona me dio el nombre completo de mi hijo y decía que tenía medicamentos para él y no se quería ir. Yo le decía que mi hijo ya no vivía acá”. Las imágenes captadas por las cámaras del lugar muestran que el supuesto motomandado estuvo en la puerta del edificio por más de 5 minutos. De manera insistente, pedía a la mujer que reciba el paquete y en ningún momento se sacó el casco.

“La verdad es que tuve miedo y por eso no le abrí. Cuando lo llamé a mi hijo, me dijo que él no había pedido nada”, cerró.

Foto Sudamericana