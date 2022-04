Alejandro Abraham presentó hoy la renuncia a su cargo en el Directorio del Banco de Corrientes, con lo que dejará de ser el vicepresidente de la entidad, lugar que ocupaba recientemente luego de ser elegida Laura Sproveri, en la última asamblea.

Abraham había ocupado el cargo de presidente durante 12 años y, en la última asamblea, terminó dejando ese lugar para la asunción de Sproveri.

Este viernes, hizo llegar su renuncia indeclinable al Directorio y, por ende a la vicepresidencia, enviando una nota en la cual expresa “su agradecimiento al personal de la entidad por la entrega leal, seria, delicada y ejemplar, ya que la calidad que hoy puede ostentar el Banco de Corrientes es gracias a su esfuerzo”.

Abraham fundamentó su dimisión en “cuestiones de índole ética, personal y profesional”.

PUBLICACIÓN ANTERIOR

Abraham se aferra a su sillón en el Banco de Corrientes

Fue desplazado de la presidencia. Alejandro Abraham no se quiere ir del Banco de Corrientes. Se aferra a su cargo y a los negocios que atesoró como presidente de la entidad crediticia provincial. Hasta realizó una movida mediática en el diario de José Rodolfo Martínez Llano, para que impulse su reelección por unanimidad. Algo que finalmente no sucedió, y tuvo que conformarse con la vicepresidencia. Se olvidó que ese medio de prensa ya dejó de tener incidencia en la opinión pública y política, hace más de una década. Eligió mal.

Asimismo es hiper millonario. Dueño de establecimientos ganaderos, casinos, hoteles y un buen número de propiedades en el país y en el extranjero. Todo su dinero lo ganó vinculado a los gobiernos de turno. A pesar de su inmensa fortuna, no le tembló el pulso para aumentarse hace más de un año y medio, su sueldo a 900 mil pesos y, meses atrás, retirar 10 millones de pesos de la caja, junto a otras autoridades bancarias, por compensación laboral.

El gobernador Gustavo Valdés, responsable del mayor paquete de acciones en manos de la provincia, lo reemplazó en la última asamblea por Laura Sprovieri, pero en realidad, quiere que renuncie. Si no se va, lo correrán. Hasta el momento lo sostiene el ex mandatario Horacio Ricardo Colombi, quien desde el 2011 lo puso en ese lugar. Era el zorro cuidando el gallinero.

Cambiando de tema. La División de Delitos Complejos investiga una posible amenaza telefónica a Sprovieri, que incluiría también a su familia. Por ahora, la información se trata de ocultar.