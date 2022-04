A un muchacho le estafaron más de $350.000 por la venta de una placa de video, en una operación realizada por mercado libre. El comprador devolvió el paquete con dos botellas de agua en reemplazo de repuesto que le entregó. La plataforma de ventas más importante de Sudamérica no se hizo cargo del engaño.

Mauricio Vallejos relató a un medio gráfico (ellitoral.com.ar) que la operación se concretó en marzo del año pasado y aún se encuentra batallando en instancias legales con la reconocida empresa de Marcos Galperin.

El joven, que vive en la capital correntina, había publicado el producto y una persona de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires realizó la compra. El estafador informó a Mercado Libre que el producto había llegado en condiciones, pero cinco días después solicitó cancelar la operación y devolver la placa de video RTX 3070, valuada en un monto superior a los $350.000.

“Le hablé al Whatsapp para preguntarle qué había pasado, me dijo que tuvo un problema médico de familia, pero a mí me sonaba a cuento”, explicó Mauricio, quien detalló que se comunicó con Mercado Libre de forma inmediata, para asegurarse de que el producto estuviese cubierto en caso de tener inconvenientes con la devolución.

“Me dijeron que estaba todo cubierto y que la plata iba a estar en mi cuenta hasta que yo notificara que estaba todo bien, pero ni bien el correo informó que el paquete fue entregado, me sacaron el dinero”, se lamentó el joven correntino.

Como tenía sus dudas, Mauricio le pidió a un vecino que lo grabara mientras abría el paquete, íntegramente sellado. Al finalizar, se encontró con dos botellas de agua en reemplazo del caro componente de computadora, que servían para simular el peso de la placa de video. Luego se comunicó con Mercado Libre y adjuntó las pruebas, pero la empresa liderada por Galperín decidió no hacerse cargo de la estafa cometida a través de su plataforma.

Mauricio debió recurrir al servicio de Conciliación Previa en las Relaciones de Consumo (Coprec) de Defensa al Consumidor. La entidad ordenó una instancia de mediación, en la que se presentaron representantes de Mercado Libre, Mauricio y su abogado, Francisco Mantilla. Tras ello, la empresa indicó que “revisarían el caso”, pero en una segunda instancia “enviaron a una chica a que diga que no, que era mucha plata y no lo podían solucionar”. “Básicamente me dijeron jodete”, se lamentó el joven correntino y explicó que, junto a su abogado, se encuentran realizando la demanda.

Estafa Mercado 2

Respuesta de Mercado LIbre