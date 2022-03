Cinco de los imputados por el mega-fraude en la venta y apropiación de terrenos en Santa Ana, continúan detenidos. La falsa escribana Teresa Vázquez todavía no se presentó a la justicia. No hay claridad si se libró su captura. Tampoco no se entiende porque la justicia no ordenó el allanamiento de las oficinas del Registro de la Propiedad Inmueble y la Dirección de Catastro, y solo se pidió en carácter de urgente cierta documentación relaciona a los supuestos dueños de los terrenos, vendidos ilegalmente. Nadie puede estar seguro si le entregaron todo lo que solicitó, o solamente una parte. Sencillamente porque en cada organismo hay involucrados. Pruebas sobran.

Una de ellas, es que algunos lotes tienen el cartel de juicio de prescripción adquisitiva, mientras que en el Registro de Mendoza y 3 de abril, los demandantes están inscriptos como sus titulares, mientras el litigio en varios casos ya culminó y perdieron la instancia. Y en otros aún no concluyó. Entre ellos figuran el grupo Nielsen y un Fiscal con su familia. No hay dudas que solamente empleados de ese organismo pudieron haber concretado esas inscripciones. Pero para cumplimentarlas, tuvieron que conseguir indefectiblemente el aval de sus superiores. Casualmente el denunciante ante la Fiscalía, es el jefe del área que debe controlar que todo este legalmente en orden. No hay peor ciego que el que no quiere ver. En este caso, los investigadores permanecen ciego, o se hacen los ciegos.

Está prácticamente corroborado que las escrituras bajo sospecha que se presentaban en el RPI, están firmadas por Mercedes Arostegui, quien es abogada de Catastro, cuando la que debería rubricarlas, era la agrimensora Mercedes Arce, por ser la Jefa de Zona. Esta visible irregularidad, posibilitaba que los expedientes no pasen por mesa de Entradas, y tengan trámite directo en ese organismo. Pero para que esto suceda, debía tener el aval de Pedro Antonio Verón, paradójicamente el denunciante del fraude y Jefe del Departamento Legales. Y por el otro lado, tener autorización del titular de la Dirección de Catastro, Narciso Santín Tofoletti.

El Registro de la Propiedad, tiene dos sistemas cruzados para verificar tanto mensuras como documentos, pero insólitamente recién después de un año se dieron cuenta que habían legalmente aceptado la inscripciones de inmuebles con documentación adulterada. Poco creíble. Es imposible consumar estos tipos de delitos sin la connivencia y participación de los dos organismos estatales. Algo no cierra, o simplemente hay presión para que los funcionarios no sean imputados en la causa, que cada vez tiene más cuerpos.

Hay escuchas telefónicas imperdibles, que advierten posibles conexiones de Vázquez con el poder político, tanto que ella misma en conversaciones con una abogada, apuraba gestiones de diputados, ministros y hasta la posibilidad de sobornar a funcionarios judiciales a través de contactos dentro del foro local. Increíble. Todo eso figura en el expediente. Mientras tanto hay personas privadas de su libertad, que como se comienza a observar, aparecen como chivo expiatorio, o simples perejiles de una tremenda bomba que por el momento, es preferible que no explote, porque puede salpicar para cualquier lado.