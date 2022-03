El dato que no se revela, podría desentrañar y complicar a la figura de Sonia Andrea Prystupczuk, por la posible facilitación directa o indirecta a sucesivos abusadores sexuales de los menores que vivían en el Hogar Rincón de Luz y María Nazareth.

Ese establecimiento no solo alojaba a niños y adolescentes, sino también a tutores y matrimonios, sin una evaluación de antecedentes de cada una de estas personas. Se dejaba a los menores a su cuidado y además, a estos monstruos, el Estado les pagaba un sueldo. Realmente increíble.

Uno de ellos Diego Humere, actualmente está encarcelado por violación. Junto a su mujer, que está libre, golpeaban, abusaban y torturaban a las chicas, durante su estadía en el establecimiento.

Domingo Balbuena, estuvo preso unos días y se murió. También era tutor que pernoctaba allí y, por las noches, recorría las habitaciones de las adolescentes y niñas para abusarlas. Embarazó a una de ellas. También cobraba un sueldo. Antes de fallecer pasaba frente al Hogar y se burlaba de sus víctimas.

Oscar Ferreyra otro degenerado, también tutor, actualmente se encuentra detenido en Virasoro por cometer los mismos vejámenes con las pequeñas del Hogar.

Ramón Leguiza, aún no está imputado, pero hay pruebas que violó y golpeó a un nene desde los 6 hasta los 11 años de edad. Se encerraba con él en una habitación. Estaba comprobado su prontuario penal, pero para Sonia Andrea Prystupczuk, se había recuperado espiritualmente en una iglesia cristiana.

Horas atrás una adolescente de 17 años declaró en Cámara Gesell, haber sido violada por un hombre en un auto rojo. En su momento hizo la denuncia ante la Comisaría de la Mujer en Virasoro, sin respuestas positivas. Antes había pedido ayuda a Prystupczuk, quien la recriminó, la golpeó y la encerró por 15 días, diciéndole que ella era la culpable de lo que le sucedió. Ante los sucesivos maltratos, intentó quitarse la vida en tres oportunidades dentro del Hogar. Sonia Andrea Prystupczuk, está denunciada por el delito de corrupción de menores y facilitación a la prostitución. Hasta 3 días atrás era respaldada por el ministro de Desarrollo Social, Adán Gaya.