El encuentro que animaban el sábado a la tarde los equipos de Querétaro y Atlas, por la novena fecha del torneo Clausura del fútbol de México, fue suspendido por gravísimos incidentes que simpatizantes de ambos clubes protagonizaron en las tribunas y el campo de juego del estadio La Corregidora. La violencia comenzó cuando simpatizantes de los ‘Gallos Blancos’ de Querétaro agredieron a un minúsculo grupo de Atlas.

Según los primeros comentarios oficiales, había 22 lesionados (2 de gravedad) y ninguna víctima fatal. Sin embargo, otras versiones indicaban que había víctimas fatales y las imágenes eran realmente estremecedoras.

El Atlas es dirigido por el DT argentino Diego Cocca.

Las fuerzas de seguridad, según el periódico Record, resultaron “desbordadas por los hechos y optaron por hacer saltar a los aficionados al campo de juego, a manera de protección”.

De esta manera, cientos de espectadores invadieron la cancha, mientras se celebraba el cotejo, que ganaba el elenco de Guadalajara por 1-0, con gol del pampeano Julio Furch (ex San Lorenzo y Olimpo de Bahía Blanca).

Algunos hinchas que entraron al campo “siguieron con la violencia sobre el césped, buscando golpear a sus rivales”, apuntó esa publicación.

Inclusive, un grupo de barras de Querétaro, conjunto que es conducido por el platense Rolando Cristante (ex DT de Toluca), entró con navajas en mano “y procedió a llevarse las redes de ambos arcos, a manera de trofeo de guerra”.

En redes sociales comenzaron a circular imágenes y videos estremecedores de la violencia y también rumores de todo tipo.

La Liga MX, por su parte, emitió el siguiente comunicado oficial: “Ante los lamentables hechos de violencia en el estadio de Querétaro, la LIGA BBVA MX ha tomado las siguientes medidas. La Liga inició una investigación a fondo por lo acontecido en las tribunas, en la cancha y en el exterior del inmueble durante el desarrollo del partido Querétaro vs. Atlas correspondiente a la Jornada 9 de la LIGA BBVA MX”.

“La LIGA MX turnó de inmediato a la Comisión Disciplinaria de la Federación Mexicana de Fútbol lo sucedido con base en los reportes oficiales de los Comisarios y Árbitros del partido, pidiendo a la Comisión sanciones ejemplares. Derivado de los hechos, también se presentarán las denuncias penales correspondientes por los actos de violencia en el Estadio La Corregidora”, añadió. Y, afirmó que “los reportes del Comisario de la LIGA MX y las autoridades de Querétaro indican que las personas lesionadas fueron trasladadas en ambulancia a hospitales cercanos y se espera el reporte oficial sobre su estado de salud”.

La Federación Mexicana de Fútbol (FMF) podría desafiliar al club Querétaro tras los violentos incidentes ocurridos anoche durante el partido ante Atlas, donde hubo al menos 22 heridos, algunos de ellos muy graves, luego del ataque de los hinchas del equipo local a un reducido grupo de simpatizantes del club de Guadalajara, en el Estadio La Corregida.

En tanto, el presidente ejecutivo de la Liga mexicana de fútbol, Mikel Arriola, anunció la suspensión de los partidos que restaban para completar la fecha 9 del torneo de Primera División, como así también los encuentros del femenino y el ascenso por los hechos de violencia en Querétaro.