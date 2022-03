En un acuerdo entre Nación y Provincia, el gobernador Gustavo Valdés y el ministro Julián Domínguez firmaron convenios destinados a la recuperación de la producción en Corrientes.

El gobernador y el ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, rubricaron este mediodía una Carta de Intención para la creación de un programa de aportes no reembolsables.

El encuentro tuvo lugar en las dependencias del Centro Administrativo de Corrientes, con la presencia del titular de Producción Provincial, Claudio Anselmo.

El mandatario provincial sostuvo que “la gestión del ministro Domínguez en la provincia se va plasmando con hechos concretos”, en referencia a los acuerdos firmados.

El ministro Domínguez precisó que “estamos tratando que sea Corrientes el punto de lanzamiento del Plan de Ganadería Argentina, porque es la segunda fábrica de terneros del país”. “Si no tenemos más producción, nadie va a exportar nada”, aseveró el referente nacional.

Valdés confirmó que “tuvimos una ayuda inicial con $200 millones y ahora estamos trabajando con $200 millones más para cuestiones puntuales”, con el objetivo de asistir a productores agropecuarios y ganaderos afectados por los incendios.

“Aparte de ello, estamos trabajando en otras políticas de terreno provincial, pero el trabajo es en conjunto porque la producción no tiene signos ni banderías”, consideró.

RUTA 19

En referencia al convenio rubricado para el mejoramiento de un tramo de la Ruta 19, en Colonia Pando, Valdés detalló que “venimos fortaleciendo los caminos rurales, ese es un camino muy productivo, y poder contar con vías de acceso rápidas y seguras es fundamental”.

CARTA INTENCIÓN

Se establece un aporte no reintegrable a la Provincia por la suma de 200 millones de pesos, con el objetivo de brindar asistencia a productores agrícolas y ganaderos que se vieron perjudicados por la grave sequía y los incendios forestales. Se da en el marco de la Ley de Emergencia Agropecuaria Nº26.509, brinda asistencia y cooperación a las provincias, a fin de fortalecer y profundizar las acciones de reducción de la vulnerabilidad de los productores, tendientes a asegurar la continuidad de los ciclos de producción. Los fondos son financiados con recursos del Fondo Fiduciario Nacional de Agroindustria (FONDAGRO).

CONVENIO

Mejoramiento de tramo de la RP19

El monto de inversión es de más de 3 millones y medio de dólares y el objetivo es el mejoramiento de las redes viales terciarias, asegurando transitabilidad y disminución de costos de operación vehicular.

Las obras se ejecutan en el noroeste de Corrientes y comprenden el mejoramiento de la Ruta Provincial Nº19, en una longitud de 29 kilómetros con la construcción de un pavimento en ripio.