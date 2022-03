Una persona armó un escándalo para que no le secuestren el vehículo durante un control de alcoholemia. Ocurrió en Pasaje Agustín González y calle San Juan, en pleno centro de Corrientes. Intentó durante dos horas evitar que agentes de la Dirección de Tránsito Municipal le incauten su automóvil. No habría estado alcoholizado, pero no poseía Cédula Verde, un documento obligatorio para circular.

El incidente se registró en la mañana de este sábado y mantuvo en vilo a los habitantes y comerciantes de la zona céntrica de la ciudad Capital.