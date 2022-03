Un joven de 24 años fue atacado violentamente por una patota que se desplazaba en una camioneta 4 x 4, luego de salir de un local bailable ubicado en Costanera Sur y Lamadrid. Quedó tirado sobre el pavimento hasta que fue asistido, tras una llamada al 911 por ocasionales transeúntes. Según testigos eran alrededor de 5 personas las que se bajaron de una Amarok color negra para propinarle con cierta saña, una tremenda paliza al muchacho, con un revelador detalle, todos los golpes fueron dirigidos únicamente a la cabeza. Hasta donde se pudo averiguar, no tiene escoriaciones en otra parte del cuerpo. La causa fue caratulada como lesiones graves, aunque por la vehemencia y el lugar elegido para consumar la agresión, no estaría lejos de una tentativa de homicidio. El ataque se perpetro camino al estacionamiento en dirección a Pasaje Morgan. Allí fue abordado por la espalda. No tuvo tiempo ni de reaccionar y menos aún de escapar de sus agresores.

Ocurrió alrededor de las 06:30 de la mañana de este domingo.

La víctima identificada con la inicial E.V. se encuentra actualmente internada en el Hospital Escuela con fractura de maxilar y hueso orbital, deberá ser intervenido quirúrgicamente. Está lucido, y por la tarde prestaba declaración. Es una persona de contextura grande, condición física que habría sido determinante para que el resultado del ataque no haya sido más grave.

No hay cámaras de seguridad municipales en el lugar. Las del boliche de la zona, no habrían captado el episodio. Intervino la Fiscal Graciela Fernández Contarde y la Comisaría Segunda. Hechos similares se vienen sucediendo todos los fines de semana a la salida de centros de diversión de nocturna. No opera el sistema de prevención policial para esta clase de disturbios, solo en fechas claves como las fiestas de fin de año. Hay quejas de los vecinos porque la seguridad mermó en esas zonas.