El juez Almeida Pons, integrante de una agrupación ligada a Angelici, ordenó frenar la elección en la que se iba a consagrar a Cristian Malaspina como sucesor de Tinelli, quien logró que un juez suspenda las elecciones en la Liga Profesional.

Marcelo Tinelli logró que un juez porteño suspenda las elecciones en la LPF en las que se iba a consagrar a Malaspina como sucesor, ante la falta de competencia.

Aunque no es candidato y no tuvo apoyo de sus pares para mantenerse en el cargo, el conductor de ShowMatch quiere incidir en la elección y hasta último momento intentó armar una lista que le haga frente a Malaspina pero ni siquiera alcanzó a presentarla.

Tinelli intentó armar una lista en acuerdo con el jefe de gabinete, Juan Manzur, para llevar a Mario Leito, presidente de Atlético Tucumán, como candidato a presidente de la LPF, pero Malaspina ya tenía una cantidad de avales más que suficiente para ser electo.

Hasta último momento Tinelli buscó a través de Eduardo Spinosa, presidente de Banfield, sumar avales a la supuesta lista de Leito pero ni siquiera logró que Manzur sumara a clubes ligados a Sergio Massa y La Cámpora. Aunque no tenía apoyo de ninguno de los clubes grandes, Malaspina logró sumar a casi 20 de los 28 clubes de la Liga. Consumada esa derrota política, Tinelli apostó a la estrategia judicial y la semana pasada presentó una impugnación a la lista de Malaspina y pidió la nulidad del proceso electoral tras argumentar que “ningún candidato presentó la documentación respaldatoria y exigida por la Reglamentación” de la LPF.