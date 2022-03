Sonia Prystupczuk había sido separada del cargo. Como si fuera una propaganda judicial, la jueza de Garantías Silvia Érika Benítez insiste a través de los medios periodísticos que tratan de apaciguar la noticia, que la víctima, a quien la tildan de supuesta, pidió no avanzar con la investigación por abuso sexual a la que fue sometida cuando tenía 14 años.

Hasta donde pudo averiguar Noticias Taragüí, la muchacha, ahora mayor de edad, vive en el Hogar Rincón de Luz, donde se le da alimentos y ahora cuidados que antes no recibía. No tiene otro lugar donde residir y, menos aún, como sustentarse. De otra manera quedaría en la calle. Hay sospechas que podría haber sido manipulada para que desista en proseguir con la acusación.

El dato se sustenta en que Sonia Andrea Prystupczuk, permaneció insólitamente todos estos días dentro del Hogar, cuando había sido separada del cargo. Habló e íntimo a las menores alojadas y la justicia se lo permitió. Fueron los propios ciudadanos quienes denunciaron a la policía que la ex funcionaria se encontraba dentro del establecimiento.

En horas de la siesta de este martes una patrulla la retiró del lugar con la indignación total de los vecinos. Se viralizaron videos de ese momento.

LLAMATIVO

Llama poderosamente la atención que su postura de no ratificar la denuncia de su hermano, fue colgada como la principal información a la prensa durante dos días consecutivos. El texto casi siempre es igual, sin cambiar ni agregar nada más que la decisión de la chica como título principal. Extrañamente la jueza Benítez y el fiscal Julio Cazarré, no anuncian que seguirán la investigación, más allá de la reticencia de la víctima que, no para pocos, fue persuadida prácticamente a retirar la denuncia. Tampoco es el único caso de abuso en el establecimiento. Hay una docena.

JUSTICIA POLITIZADA

La estrategia judicial bastante politizada a esta altura de los hechos, direcciona la pesquisa hacia el delito de incumplimiento de deberes de funcionario público contra Sonia Andrea Prystupczuk, que tiene una tenue pena de un mes a dos años de encarcelamiento y evita la prisión preventiva. Si hay condena, seguramente solo sería en suspenso. Los antecedentes confirman que la justicia, con causas que se iniciaron en el año 2001 a esta parte, nunca sentenció a un funcionario público con cárcel efectiva. Las únicas condenas que hubo, corresponden a la emblemática causa publicidad, todas en suspenso.

Otros expedientes fueron cajoneados, algunos llegaron hasta el procesamiento y, en grado de apelación, se revocaron esos fallos.

Benítez y Cazarré, por el momento pasan por alto la tortura, la facilitación a la prostitución, la posible trata y hasta el delito de lesa humanidad por cercenamiento de la libertad. La idea es que el proceso no se les escape y salte al fuero federal. Algo que parece inevitable luego que trascendieran las últimas horas audios y videos de fuertes testimonios de las víctimas en medios nacionales, que orientan con sus declaraciones, hacia esa comisión de delitos.