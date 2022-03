San Martín de Corrientes ocupará la ficha que le quedaba por cubrir en su plantel con la llegada del pivote mexicano Joshua Ibarra, al cual se espera que arribe a Corrientes este fin de semana.

Después de buscar una ficha interna para reforzar su plantel de cara a los últimos partidos de la Fase Regular de la Liga Nacional (LNB), y encarar los playoffs, el cuerpo técnico de San Martín decidió por incorporar al mexicano Joshua Bryan Ibarra.

El técnico de San Martín, Diego Vadell, había manifestado la necesidad de incorporar un pivote, “San Martín con los internos tiradores está haciendo un muy buen papel y está haciendo un gran básquetbol, pero si Javier Saiz no está en el equipo en algún momento sería un gran problema para nosotros porque tiene un rol definido. Nos parece que nos falta un jugador para cubrir esa situación y pensando en los rivales que tienen planteles pesados para el juego interior”.

Joshua Bryan Ibarra es un pivote de 2,10 de altura, nacido el 26 de enero en 1995 en México. A lo largo de su carrera jugó en la NCCA, básquet universitario de los Estados Unidos con los Houston Baptist Huskies. Luego se sumó a Fuerza Regia de México donde fue campeón, y su último equipo también en territorio mexicano fue Panteras de Aguascalientes.

Ibarra además de haber de haber disputado la Liga Mexicana con Fuerza Regia, también tuvo un buen rendimiento en la BCLA, ex Liga de las Américas, donde promedió 16,5 puntos y 9 rebotes por encuentro. En Panteras la temporada anterior tuvo un promedio de 9.8 puntos y 5.6 rebotes por encuentro.

Se espera que el interno mexicano pueda estar en Corrientes para este fin de semana, si es que no surgen inconvenientes en los vuelos desde los Estados Unidos, donde se encuentra actualmente. San Martín recibirá este viernes a Riachuelo de La Rioja en el “Fortín” en su último juego de local en la Fase Regular.

Después Del Juego