San Martín de Corrientes (récord 20-12) dio otro paso clave pensando en escalar y acomodarse en el lote de los de arriba en las posiciones. Ayer al mediodía, venció a San Lorenzo (12-17) por 85-78, en otro encuentro correspondiente a la fase regular de la Liga Nacional de Básquetbol (LNB).

En el “Fortín Rojinegro”, el conjunto local que dirige Diego Vadell venció a los porteños con la siguiente progresión: 18-12, 40-36, 63-54 y 85-78.

En el conjunto correntino, cuarto en la tabla de posiciones, se destacó el base Gastón García, con un balance de 14 puntos (6-9 en dobles, 0-3 en triples, 2-4 en libres), 4 asistencias, 2 rebotes y 5 recuperos en los casi 34 minutos que permaneció en cancha. Además, el ala pivote Javier Saiz colaboró con 13 unidades, 6 rebotes y 3 pases gol en 25 minutos.

En el elenco de Boedo, que orienta el DT Alvaro Castiñeira, lo mejor llegó de la mano del escolta José Defelippo, responsable de 11 puntos, 7 rebotes, 7 asistencias y un robo en 27 minutos.

Luego de un comienzo arrasador para el local (parcial de 14 a 0), San Lorenzo emparejó el partido en el segundo cuarto con una alta efectividad en los tiros. Durante el segundo tiempo apareció la figura de Gastón García, goleador del local con 14 puntos, que dominó el juego en ataque desde el pick and roll y sumó 5 robos en defensa para que San Martín vuelva a sacar diferencias y cerrar el partido. Además de García, se destacaron Javier Saiz con 13 pts, Santiago Ferreyra y Emiliano Basabe con 12.

En el inicio del partido rápidamente los dirigidos por Diego Vadell sacaron ventaja. Con una buena defensa, corriendo la cancha y lastimando en la pintura “SanMa” metió un parcial letal en los primeros cinco minutos. San Lorenzo no lograba anotar, su ataque no fluía y no encontraba buenos tiros.

Recién a falta de 4:10 abrió el aro con un triple de Cerminato. Sobre el final del primer cuarto, el Ciclón comenzó a encontrarse en el juego y con una racha de 7 a 0 en el último minuto achicó la diferencia en el tanteador. Aquel capítulo se cerró 18-12 a favor del local.

El complemento comenzó manteniendo esa misma sintonía pareja. Por un lado, San Martín lastimaba desde el pick and roll con Saiz dominando la pintura, mientras que San Lorenzo por su parte hería la defensa local con tiros de media y larga distancia.

En el último cuarto el “rojinegro” controló el partido desde el juego y en el marcador. Al ritmo de García, logró sacar 12 puntos en los primeros minutos para que, pese al esfuerzo del equipo de Álvaro Castiñeira, llevarse la victoria para seguir peleando arriba.