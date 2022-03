San Martín debió lidiar contra dos rivales: su propia inconsistencia y La Unión de Formosa. Con un gran segundo tiempo, el “santo” rubricó su éxito número 18 en la fase regular de la Liga Nacional de Básquetbol. En el “Fortín”, el dueño de casa se impuso por 83-66 y le negó otra victoria a los formoseños en la capital (venía de tumbar a Regatas en el parque Mitre). El correntino Fabián Ramírez Barrios fue el máximo anotador del ganador, con 13 puntos. Jonathan Machuca y Javier Saiz lo secundaron con 12 unidades cada uno, mientras que Leonardo Mainoldi (11) y Franco Méndez fueron importantes desde la banca (10). La visita tuvo al goleador del juego, Jonathan Maldonado, que sumó 14 puntos en esta caída.

En un inicio con poca efectividad, Machuca clavó un triple para que el “santo” tome la delantera (5-4) con más de seis minutos por delante en el cuarto. Con Mainoldi y García como primeros relevos, San Martín mantuvo la intensidad pero no concretaba todo lo que insinuaba en sus aproximaciones al aro rival (10-9). La lucidez de Maldonado (y un triple de Franco Vieta) posibilitó que La Unión se vaya al frente (14-11). La segunda mitad del primer tiempo tuvo a los correntinos Franco Méndez y Rolando Vallejos saltando al parquet.

Con otro aire, San Martín pasó al frente con un bombazo de Ferreyra (18-16). Con Patricio Tabárez y Zachary Cuthbertson ganando en la pintura y un nuevo triple de Vieta, La Unión respondió con fuerza (26-21). Un Maldonado intratable marcaba un nuevo triple que le daba más luz a la visita (36-28). Empujando, el dueño de casa logró que el elenco formoseño no llegara al doble dígito (38-30) en la primera mitad.

En el complemento, un triple de Solanas acercó a San Martín (41-35). La mejoría en el perímetro se acentuó con un triple de Machuca (45-40). Con Ramírez Barrios atacando con decisión, el “santo” quedó abajo por la mínima (47-46). Más adelante, Javier Saiz ganó puntos en la línea y San Martín tomó el comando (48-47). Con otro bombazo de Mainoldi, el “santo” confirmó su levantada (58-51). Ramírez Barrios sacaba diferencias en el uno contra uno, San Martín llegó al doble dígito (62-51). Un triple de Méndez permitió que San Martín se escape (70-57) con cinco minutos para culminar. Jugando posesiones largas, el local fue arriando más a La Unión que no bajaba considerablemente diferencia (76-65). Otro acierto de Machuca marchitaba definitivamente las ilusiones de la visita (81-65) y el equipo de Diego Vadell llegó holgado al cierre para seguir en el cuarto puesto de la fase regular.